В Україні створили навчальну версію "Бебрадрона" для тренування операторів дронів-перехоплювачів

Індустрія дронів

Українська компанія BlueBird Tech розробила навчальну модифікацію безпілотника літакового типу "Бебрадрон". Нова версія під назвою "Бебрадрон-М" призначена, зокрема, для підготовки операторів дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Оборонка" з посиланням на компанію BlueBird Tech.

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Тренування на реальній повітряній цілі

"Бебрадрон-М" дозволяє відпрацьовувати виявлення, переслідування та перехоплення безпілотників в умовах, максимально наближених до бойових.

"Оператори отримують змогу виявляти, переслідувати та перехоплювати реальну ціль, щоб отримати практичний досвід в умовах, наближених до бойових", – пояснили розробники.

Безпілотник також може імітувати хибну ціль під час тренувань із протидії повітряній розвідці. Для збільшення його радіолокаційної помітності на крила наносять фольговані матеріали. Це дає змогу створювати додаткові відмітки на радарах та моделювати сценарії з великою кількістю повітряних цілей.

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Чим "Бебрадрон-М" відрізняється від бойової версії

За конструкцією та принципом роботи навчальна модифікація схожа на бойовий "Бебрадрон", однак відрізняється оснащенням.

"Бебрадрон-М" не має бойової частини, проте здатний нести до 2 кг корисного навантаження. Також у ньому відсутні круїз-контроль і навігаційні системи.

Базова комплектація передбачає сутінкову камеру, аналоговий відеозв'язок, систему керування на частоті 915 МГц та акумулятор 6S3P.

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Швидкість – до 115 км/год

Крейсерська швидкість навчального дрона становить 70 км/год, максимальна – до 115 км/год. Він може перебувати в повітрі до 25 хвилин, має радіус дії до 30 км та працює на висотах від 200 до 700 метрів.

Керує апаратом оператор. Запуск здійснюється за допомогою пневмокатапульти, також передбачена функція автоматичного зльоту.

Раніше BlueBird Tech модернізувала базовий безпілотний авіаційний комплекс "Бебрадрон", зокрема оснастивши його поворотним механізмом для щогли та реалізувавши дротовий зв'язок наземної станції управління.

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