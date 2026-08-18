Атака на Московский регион: дрон попал в склад Wildberries в Подмосковье. ФОТО

В Богородском округе Московской области беспилотник попал в склад Wildberries недалеко от "Атлант-парка".

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Воробьев, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Он заверил, что пожар уже локализован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В соцсетях уже распространяются первые фото с запечатленными последствиями атаки.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Москва подверглась массированной атаке дронов: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА.

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