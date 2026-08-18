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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Атака на Московский регион: дрон попал в склад Wildberries в Подмосковье. ФОТО

В Богородском округе Московской области беспилотник попал в склад Wildberries недалеко от "Атлант-парка".

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Воробьев, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Он заверил, что пожар уже локализован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В соцсетях уже распространяются первые фото с запечатленными последствиями атаки.

Москва склад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадал "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ, который производит ракетное топливо для "Ураганов" и "Смерчей", — Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Москва подверглась массированной атаке дронов: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь, да ну на х#й, п#зда": жители Подольска наблюдают за масштабным пожаром на складе Wildberries. ВИДЕО

Автор: 

москва (3087) дроны (7959) Удары по РФ (1182)
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Топ комментарии
+10
Опа, похоже на том складе уже успели всё стырить пожара нет, значит нечему гореть, одна дырка в пустом ангаре...
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18.08.2026 07:28 Ответить
+7
А як же.У Генштабі,СБУ і СБС дурні сидять і не знають що роблять.Один Вася з інтернету розумний. А яке звання і посада?Командувавач пропердженим диваном? *****,любий таксист і палікмахерша знає як треба воювать,але на війні ніколи не були і не підуть.
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18.08.2026 07:59 Ответить
+6
якщо з економіки вийняти трильйон дерев'яних а кожен новий чмоня на фронт коштує 2-4 мільйони без оголошення мобілізації... коротше сам порахуй якось.
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18.08.2026 07:43 Ответить

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