Атака на Московский регион: дрон попал в склад Wildberries в Подмосковье. ФОТО
В Богородском округе Московской области беспилотник попал в склад Wildberries недалеко от "Атлант-парка".
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Воробьев, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Он заверил, что пожар уже локализован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В соцсетях уже распространяются первые фото с запечатленными последствиями атаки.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Москва подверглась массированной атаке дронов: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА.
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+10 Серый Вовк
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