Атака на Московський регіон: дрон влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї. ФОТО

У Богородському окрузі Московської області безпілотник улучив у склад Wildberries поблизу "Атлант-парку".

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Андрій Воробйов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Він запевнив, що пожежу вже локалізували. За попередніми даними, обійшлося без постраждах.

У соцмережах вже поширюють перші фото з зафіксованими наслідками атаки.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА.

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