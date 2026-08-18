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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Атака на Московський регіон: дрон влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї. ФОТО

У Богородському окрузі Московської області безпілотник улучив у склад Wildberries поблизу "Атлант-парку".

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Андрій Воробйов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Він запевнив, що пожежу вже локалізували. За попередніми даними, обійшлося без постраждах.

У соцмережах вже поширюють перші фото з зафіксованими наслідками атаки.

Москва склад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів", - Генштаб

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Еб#ть, да ну нах#й, п#зда": мешканці Подольська спостерігають за масштабною пожежею на складі Wildberries. ВIДЕО

Автор: 

москва (1195) дрони (8666) Удари по РФ (1233)
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Топ коментарі
+10
Опа, похоже на том складе уже успели всё стырить пожара нет, значит нечему гореть, одна дырка в пустом ангаре...
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18.08.2026 07:28 Відповісти
+7
А як же.У Генштабі,СБУ і СБС дурні сидять і не знають що роблять.Один Вася з інтернету розумний. А яке звання і посада?Командувавач пропердженим диваном? *****,любий таксист і палікмахерша знає як треба воювать,але на війні ніколи не були і не підуть.
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18.08.2026 07:59 Відповісти
+6
якщо з економіки вийняти трильйон дерев'яних а кожен новий чмоня на фронт коштує 2-4 мільйони без оголошення мобілізації... коротше сам порахуй якось.
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18.08.2026 07:43 Відповісти

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