Атака на Московський регіон: дрон влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї. ФОТО
У Богородському окрузі Московської області безпілотник улучив у склад Wildberries поблизу "Атлант-парку".
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Андрій Воробйов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Він запевнив, що пожежу вже локалізували. За попередніми даними, обійшлося без постраждах.
У соцмережах вже поширюють перші фото з зафіксованими наслідками атаки.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА.
Топ коментарі
+10 Серый Вовк
показати весь коментар18.08.2026 07:28 Відповісти Посилання
+7 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар18.08.2026 07:59 Відповісти Посилання
+6 Neweed
показати весь коментар18.08.2026 07:43 Відповісти Посилання
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