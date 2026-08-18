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Новости Работа ПВО на Киевщине
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Дроны вновь атаковали Киевщину, работали силы ПВО. Была угроза для Броваров (обновлено)

попадание по российской "Герани"

Днем 18 августа 2026 года вражеские ударные дроны вновь атаковали территорию Киевской области. Объявлен отбой угрозы в Киеве и на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА. 

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Новая дроновая угроза 

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.

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По данным Воздушных сил, была самая большая угроза для Броваров. В Киеве также объявляли воздушную тревогу.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов на Киевскую область были повреждены офис, склады и дом в Броварском районе.
  • Позже стало известно, что РФ атаковала распределительный центр EVA в Броварах: возможны задержки заказов и отсутствие товаров.

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Автор: 

Киевская область (4962) ПВО (3979) дроны (7959)
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