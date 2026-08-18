Дроны вновь атаковали Киевщину, работали силы ПВО. Была угроза для Броваров (обновлено)
Днем 18 августа 2026 года вражеские ударные дроны вновь атаковали территорию Киевской области. Объявлен отбой угрозы в Киеве и на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Новая дроновая угроза
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, была самая большая угроза для Броваров. В Киеве также объявляли воздушную тревогу.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов на Киевскую область были повреждены офис, склады и дом в Броварском районе.
- Позже стало известно, что РФ атаковала распределительный центр EVA в Броварах: возможны задержки заказов и отсутствие товаров.
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