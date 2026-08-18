Россия атаковала распределительный центр EVA в Броварах: возможны задержки заказов и отсутствие товаров. ФОТО

Сегодня, 18 августа, утром в результате российской атаки был поражен распределительный центр компании EVA в Броварах, который обслуживает магазины EVA и интернет-магазин EVA.UA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.

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Будет ли дефицит товаров?

"Самое главное: по имеющейся у нас на данный момент информации, люди не пострадали. Спасатели продолжают тушить пожар. Благодарим их за работу. Пока тушение продолжается, мы не можем точно оценить масштабы повреждений. Вероятно, пострадали как склад EVA.UA, так и склад, с которого товары поступают в наши магазины. Из-за этого некоторых товаров может временно не быть в части магазинов, а выполнение отдельных интернет-заказов может задержаться", - говорится в сообщении.

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"Если ситуация повлияет на ваш заказ, сотрудники нашего контакт-центра обязательно свяжутся с вами после уточнения всех обстоятельств и помогут решить вопрос. Мы уже работаем над тем, чтобы уменьшить возможные неудобства", — пояснили в компании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов на Киевскую область были повреждены офис, склады и дом в Броварском районе.

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