РФ атакувала розподільчий центр EVA у Броварах: можливі затримки замовлень та відсутність товарів. ФОТО

Сьогодні, 18 серпня, вранці внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр компанії EVA у Броварах, який обслуговує магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

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Чи буде дефіцит товарів?

"Найголовніше: за інформацією, яку маємо зараз, люди не постраждали. Рятувальники продовжують гасити пожежу. Дякуємо їм за роботу. Поки гасіння триває, ми не можемо точно оцінити масштаби пошкоджень. Імовірно, постраждали як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари надходять до наших магазинів. Через це деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися", - йдеться у повідомленні.

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"Якщо ситуація вплине на ваше замовлення, працівники нашого контакт-центру обов’язково зв’яжуться з вами після уточнення всіх обставин і допоможуть вирішити питання. Ми вже працюємо над тим, щоб зменшити можливі незручності", - пояснили в компанії.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через дронову атаку на Київщину пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі.

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