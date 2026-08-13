Старший сын семьи Кучер рассказал о трагической ночи и ударе шестью "шахедами" по их дому на Киевщине. ВИДЕО

Ночь на 8 августа для семьи Кучеров из села Пуховка Броварского района Киевской области обернулась трагедией. Шесть российских "шахедов" атаковали их частный дом, в результате чего погибли директор лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук Дмитрик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, старший сын семьи рассказал о том, что пережил во время ночной атаки врага.

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"Шесть "Шахедов" в один жилой дом. Я хочу рассказать вам о горе, которое случилось в моей семье", — сказал парень.

По его словам, первый российский дрон попал в детскую комнату, где спал младший брат Дмитрик. После взрыва дом загорелся, а члены семьи оказались под завалами. Им удалось выбраться наружу, однако отец Александр Кучер остался искать Дмитрика под обломками.

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Впоследствии второй дрон попал возле хозяйственной постройки, где находились бабушка и дедушка. Бабушка и дедушка погибли, а 21-летний сосед, который спешил им на помощь, получил осколочные ранения.

После этого семья начала бежать в поле, пока российские дроны продолжали один за другим атаковать территорию дома.

"Один братик ранен, одного, к сожалению, нет с нами. Родители в больнице с ожогами и ранениями", — рассказал старший сын семьи.

Парень также заявил, что российские "Шахеды" были оснащены камерами и тепловизорами и находились под управлением операторов.

Дом семья Кучеров строила своими руками в течение десяти лет и завершила его незадолго до трагедии.

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