Дрони знов атакують Київщину, працює ППО. Найбільша загроза - для Броварів
Вдень 18 серпня 2026 року ворожі ударні дрони знову атакують територію Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Нова дронова загроза
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, наразі найбільша загроза є для Броварів. У Києві також оголошено повітряну тривогу.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що через дронову атаку на Київщину пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі.
- Пізніше стало відомо, що РФ атакувала розподільчий центр EVA у Броварах: можливі затримки замовлень та відсутність товарів.
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