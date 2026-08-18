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Новини Робота ППО на Київщині
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Дрони знов атакують Київщину, працює ППО. Найбільша загроза - для Броварів

влучання по російській Герані

Вдень 18 серпня 2026 року ворожі ударні дрони знову атакують територію Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА. 

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Нова дронова загроза

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

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За даними Повітряних сил, наразі найбільша загроза є для Броварів. У Києві також оголошено повітряну тривогу.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що через дронову атаку на Київщину пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі.
  • Пізніше стало відомо, що РФ атакувала розподільчий центр EVA у Броварах: можливі затримки замовлень та відсутність товарів.

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Київська область (4618) ППО (4391) дрони (8666)
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