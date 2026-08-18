Более быстрая поставка топлива и продуктов: Минобороны изменило правила тыловых закупок

Министерство обороны Украины упростило механизм тыловых закупок, устранив препятствие для более оперативной поставки таких товаров Силам обороны. Это касается, в частности, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, вещевого обеспечения и т. д.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Соответствующие изменения утверждены в обновленной Инструкции по планированию тыловых закупок.

Отныне подход к закупкам становится более гибким. В частности, для топлива отменено обязательное повторное согласование перечня при изменении рыночных цен, что позволяет закупать его по актуальной стоимости. В то же время для других тыловых товаров введена мера предосторожности, согласно которой ожидаемая стоимость в тендере не может превышать ориентировочную более чем на 10%, что обеспечивает рациональное расходование бюджетных средств.

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Такой механизм позволяет проводить закупки без лишних задержек и при этом не допускает искусственного завышения цен или неэффективного использования бюджетных средств.

Мстислав Баник, заместитель министра обороны Украины

По словам Мстислава Баника, приоритет Министерства обороны - чтобы военные получали необходимое своевременно, надлежащего качества и по лучшей цене.

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Почему поставки тыловых товаров для ВСУ могли задерживаться

Ранее перед каждой закупкой перечень тыловых товаров и цен утверждался в Минобороны. За время согласования цена на рынке могла измениться.

Из-за этого приходилось заново согласовывать весь перечень, что могло привести к задержке поставок в армию.

Этот процесс регулируется Инструкцией по планированию закупок некоторых товаров, работ и услуг оборонного назначения, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны во время действия правового режима военного положения в сфере тылового обеспечения.

Чтобы устранить бюрократические задержки из-за колебаний цен на рынке, Минобороны внесло изменения в эту Инструкцию.

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Как теперь будет происходить закупка топлива для войск

Отныне, в случае изменения цены, закупать товары можно по новой стоимости, а перечень повторно согласовывать не нужно.

Если цена на бензин, дизельное топливо или авиационный керосин выросла, топливо можно закупать сразу по текущей рыночной цене.

Кроме того, при закупке топлива будут учитываться актуальные биржевые котировки и международные индикаторы, например Platts и ARGUS. Это позволит оперативно реагировать на изменение цены.

Изменения в закупках других тыловых товаров

В отношении других товаров, например, продуктов питания, одежды, масла и т. п., действует ограничение. Ожидаемая стоимость в тендере не может превышать более чем на 10 % ориентировочную стоимость, на основе которой составлялся перечень.

Такая мера предосторожности, с одной стороны, даст возможность поставщикам принять участие в торгах, а с другой — не позволит искусственно завышать цены, неэффективно расходовать бюджетные средства и устранит связанные с этим риски.

Разница будет покрываться за счет экономии на закупках других товаров и услуг.

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Ранее Минобороны сообщало, что воинские части ВСУ перешли на цифровой учет горюче-смазочных материалов в системе управления логистическим обеспечением. Это означает, что данные об остатках и движении горючего теперь доступны в единой системе, а заявки можно обрабатывать не неделями, а за несколько часов или в течение суток.