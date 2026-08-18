Швидше постачання пального та продуктів: Міноборони змінило правила тилових закупівель
Міністерство оборони України спростило механізм тилових закупівель, прибравши перешкоду для швидшого постачання таких товарів Силам оборони. Це стосується, зокрема, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, речового забезпечення тощо.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Відповідні зміни затверджено в оновленій Інструкції з планування тилових закупівель.
Відтепер підхід до закупівель стає гнучкішим. Зокрема, для пального скасовано обовʼязкове повторне погодження переліку при зміні ринкових цін, що дозволяє закуповувати його за актуальною вартістю. Водночас для інших тилових товарів запроваджено запобіжник, згідно з яким очікувана вартість у тендері не може перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%, що забезпечує раціональне витрачання бюджетних коштів.
Такий механізм дає можливість проводити закупівлі без зайвих затримок і при цьому не допускає штучного завищення цін чи неефективного використання бюджетних коштів.
Мстислав Банікзаступник Міністра оборони України
За словами Мстислава Баніка, пріоритет Міністерства оборони – щоб військові отримували необхідне вчасно, належної якості та за найкращою ціною.
Чому поставки тилових товарів для ЗСУ могли затримуватися
Раніше перед кожною закупівлею перелік тилових товарів і цін затверджувався в Міноборони. За час погодження ціна на ринку могла змінитися.
Через це доводилося заново перепогоджувати весь перелік, що могло спричинити затримку постачання у військо.
Цей процес регулюється Інструкцією з планування закупівель деяких товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони під час дії правового режиму воєнного стану за тиловим напрямом забезпечення.
Щоб прибрати бюрократичні затримки через коливання цін на ринку, Міноборони змінило цю Інструкцію.
Як тепер відбуватиметься закупівля палива для війська
Відтепер, у разі зміни ціни, проводити закупівлю товарів можна за новою вартістю, а перелік повторно погоджувати не потрібно.
Якщо ціна на бензин, дизель чи авіаційний гас зросла, пальне можна купувати одразу за поточною ринковою ціною.
Крім того, при закупівлі палива враховуватимуться актуальні біржові котирування та міжнародні індикатори, наприклад Platts та ARGUS. Це дозволить оперативно реагувати на зміну ціни.
Зміни в закупівлі інших тилових товарів
Щодо інших товарів, наприклад, продуктів харчування, одягу, олив тощо, діє обмеження. Очікувана вартість в тендері не може бути вищою більш ніж на 10% від орієнтовної вартості, на основі якої складався перелік.
Такий запобіжник, з одного боку, дасть можливість постачальникам взяти участь у торгах, а з іншого – не дозволить штучно завищити ціни, неефективно витрачати бюджетні кошти та усуне повʼязані з цим ризики.
Різниця покриватиметься за рахунок економії на закупівлях інших товарів і послуг.
Раніше Міноборони повідомляло, що військові частини ЗСУ перейшли на цифровий облік пально-мастильних матеріалів у системі Управління логістичним забезпеченням. Це означає, що дані про залишки та рух пального тепер доступні в єдиній системі, а заявки можна опрацьовувати не тижнями, а за кілька годин або протягом доби.
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