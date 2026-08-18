Россияне предлагают ввести интернет по паспорту, - "Жовта стрічка"
Россияне предлагают ввести доступ в Интернет по паспорту.
Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В частности, в Госдуме РФ заявили о необходимости отказаться от анонимности в сети якобы из-за проблем с модерацией и распространением запрещенного контента.
В то же время реальная цель заключается в установлении полного контроля над цифровым пространством и усилении репрессий против несогласных.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее мы писали, что на блокировку интернета в России выделили еще почти $160 миллионов.
- Кроме того, известно, что Telegram в России заблокировали почти на 100%: сильнее, чем WhatsApp и Signal.
- После блокировки Telegram Россия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге свободы интернета.
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- Петровский Сергей Степанович, 1989 г.р., православный, семейное положение - не женат, образование высшее, дизайнер ...
- Ага, высшее, вижу, прописка, вижу, из церкви протоколы исповедей - все без замечаний, вижу, ... дизайнер?
- Художник-оформитель.
- Так и напиши! А то - дизайнер! Интелигент??
- Что Вы! Я поддерживаю! На выборах голосовал за Нашего Вождя! Вот, вот - есть выписка из теризберкома "голосовал за Путина В.В."
- Таак, вижу, выписка: бюлетень №, бюлетень № ... хорошо, голосовал, хорошо ... дальше!
- В акциях ни-ни, вот справка из УФСБ.
- Агаа, есть. Ну хорошо! Так! Какова цель посещения интернета?
- Посмотреть новости, посетить социальную сеть ВКонтакте и оправить почту, 2 электронных письма, вот тут распечатки писем на утверждение.
- Таак, ВКонтакте, сейчас, ага ... от куратора замечаний нет, ВКонтакте можно. Теперь письма, таак "на Ваше письмо", что за письмо было?
- Там ниже есть, в первой распечатке.
- А, вижу "изменить гамму ... градиент". От же словечки. Ладно, подпишу письма. Письма подпишу. А новости? Как? Зачем новости? У тебя телевизора нет?!
- Телевизор сломался. Вот справка из сервисного центра, а, да, в смысле из телемастерской. Не могут, нет деталей. Импортных нет. Обещают что будут по импортозамещению, но пока не завезли.
- Таак, справка, "плата рас..., рас..." тьфу ты, не разборчиво. Ладно! Телевизора нет. А газеты?! Что же ты газетку не возьмешь и новости оттуде не почерпнешь. Зачем тебе в интернет смотреть? А? То-то. Ладно, подпишу я тебе новости! Добрый я сегодня.
- Спасибо!
- Но ты газетки-то покупай. И черпай оттуда, оттуда черпай! Свободен. ... Следующий!!
(с)