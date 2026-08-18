Россияне предлагают ввести интернет по паспорту, - "Жовта стрічка"

Россияне предлагают ввести доступ в Интернет по паспорту.

Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

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В частности, в Госдуме РФ заявили о необходимости отказаться от анонимности в сети якобы из-за проблем с модерацией и распространением запрещенного контента.

В то же время реальная цель заключается в установлении полного контроля над цифровым пространством и усилении репрессий против несогласных.

Что этому предшествовало?

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