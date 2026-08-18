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Россияне предлагают ввести интернет по паспорту, - "Жовта стрічка"

Оккупанты предлагают ввести доступ в интернет по паспорту

Россияне предлагают ввести доступ в Интернет по паспорту.

Об этом пишет движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, в Госдуме РФ заявили о необходимости отказаться от анонимности в сети якобы из-за проблем с модерацией и распространением запрещенного контента.

В то же время реальная цель заключается в установлении полного контроля над цифровым пространством и усилении репрессий против несогласных.

Что этому предшествовало?

Читайте: Москва и Петербург под самым масштабным блокированием: РФ вводит доступ к интернету по "спискам", - ЦПД

Автор: 

армия РФ (23979) Госдума (1229) интернет (1747) социальные сети (660) блокирование (508)
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Топ комментарии
+3
Завтра в нас теж саме буде, так що не смійтесь. В дурості і в загоні людей назад в рабство наша влада з рашистами наввипередки змагається.
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18.08.2026 16:13 Ответить
+2
в нас так само буде. всьому свій час
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18.08.2026 16:05 Ответить
+2
- Следующий!

- Петровский Сергей Степанович, 1989 г.р., православный, семейное положение - не женат, образование высшее, дизайнер ...

- Ага, высшее, вижу, прописка, вижу, из церкви протоколы исповедей - все без замечаний, вижу, ... дизайнер?

- Художник-оформитель.

- Так и напиши! А то - дизайнер! Интелигент??

- Что Вы! Я поддерживаю! На выборах голосовал за Нашего Вождя! Вот, вот - есть выписка из теризберкома "голосовал за Путина В.В."

- Таак, вижу, выписка: бюлетень №, бюлетень № ... хорошо, голосовал, хорошо ... дальше!

- В акциях ни-ни, вот справка из УФСБ.

- Агаа, есть. Ну хорошо! Так! Какова цель посещения интернета?

- Посмотреть новости, посетить социальную сеть ВКонтакте и оправить почту, 2 электронных письма, вот тут распечатки писем на утверждение.

- Таак, ВКонтакте, сейчас, ага ... от куратора замечаний нет, ВКонтакте можно. Теперь письма, таак "на Ваше письмо", что за письмо было?

- Там ниже есть, в первой распечатке.

- А, вижу "изменить гамму ... градиент". От же словечки. Ладно, подпишу письма. Письма подпишу. А новости? Как? Зачем новости? У тебя телевизора нет?!

- Телевизор сломался. Вот справка из сервисного центра, а, да, в смысле из телемастерской. Не могут, нет деталей. Импортных нет. Обещают что будут по импортозамещению, но пока не завезли.

- Таак, справка, "плата рас..., рас..." тьфу ты, не разборчиво. Ладно! Телевизора нет. А газеты?! Что же ты газетку не возьмешь и новости оттуде не почерпнешь. Зачем тебе в интернет смотреть? А? То-то. Ладно, подпишу я тебе новости! Добрый я сегодня.

- Спасибо!

- Но ты газетки-то покупай. И черпай оттуда, оттуда черпай! Свободен. ... Следующий!!

(с)
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18.08.2026 16:22 Ответить

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