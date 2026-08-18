Росіяни пропонують запровадити інтернет за паспортом, - "Жовта стрічка"

Росіяни пропонують запровадити інтернет за паспортом.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема, у Держдумі РФ заявили про необхідність відмовитися від анонімності в мережі нібито через проблеми з модерацією та поширенням забороненого контенту.

Водночас реальна мета полягає у встановленні повного контролю над цифровим простором і посиленні репресій проти незгодних.

Що передувало?

Читайте: Москва і Пітер під найбільшим блокуванням: РФ запроваджує доступ до інтернету за "списками", - ЦПД