Украина быстрее находит и уничтожает цели на войне благодаря спутниковым снимкам, - NYT

Украинские подразделения БПЛА теперь располагают высокотехнологичными спутниковыми снимками, которые предоставляют информацию о передвижениях и местонахождении войск практически в режиме реального времени.

Об этом в своей статье пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Издание отмечает, что год назад спутниковые снимки могли поступать военным на передовой в течение нескольких дней из-за менее совершенных технологий и многоуровневой системы командования.

Это затрудняло поражение целей, которые могли менять свое местоположение, например военных в здании, с помощью дальнобойных ударных дронов.

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"Оперативная доставка высококачественных спутниковых снимков военным на передовой является одним из ключевых достижений на поле боя за последний год. Это позволяет Украине быстро наносить удары по складам вооружения, логистическим узлам и местам дислокации войск в глубине территорий, контролируемых Россией, а также непосредственно на территории РФ", - говорится в материале.

В некоторых случаях военные на передовой могут самостоятельно управлять спутниками, быстро анализировать снимки для выявления целей, а затем наносить по ним удары. Оперативное получение спутниковых снимков также помогает проверить, какие цели были поражены, и при необходимости нанести повторный удар.

"Войскам, как и раньше, требуется одобрение более опытных командиров для нанесения ударов по целям, что снижает риск ошибок со стороны менее опытных пилотов. Но теперь этот процесс значительно упрощен", - пишет NYT.

Этот инструмент позволил Украине усилить удары по оккупированному Крыму, в частности уничтожить паромные терминалы, необходимые России для поставок на полуостров, а также логистические маршруты.

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Изменение

Издание отмечает, что Украина использовала спутниковые снимки, предоставленные правительствами стран-союзниц и коммерческими компаниями, для борьбы против России еще до полномасштабного вторжения в 2022 году. Однако до недавнего времени это был дефицитный ресурс. Доступ к спутниковым снимкам имели только старшие командиры, которые использовали их при стратегическом планировании на самом высоком уровне.

"Даже этот доступ был ограниченным и подверженным сбоям. Например, в марте 2025 года президент Трамп распорядился, чтобы Пентагон прекратил передавать Украине спутниковые снимки, хотя впоследствии этот доступ был восстановлен", - пишут авторы материала.

За последний год доступ к спутниковым снимкам значительно расширился - их предоставляют правительство США и частные компании

Vantor, коммерческая компания, которая много лет сотрудничает с Украиной, недавно запустила шесть новых спутников, увеличив их общее количество до 10. Теперь ее спутники могут ежедневно охватывать до семи миллионов квадратных километров поверхности планеты - этого достаточно, чтобы многократно просканировать украинское поле боя, заявил Уилл Кокос, директор компании по трансформации.

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Спутники могут делать снимки одного и того же участка до 15 раз в день, помогая военным выявлять незначительные изменения на местности, которые могут свидетельствовать о возможных российских целях.

"Снимки можно получить всего за 15 минут, хотя чаще это занимает до нескольких часов. Это все равно огромное улучшение по сравнению с недавним прошлым, когда на их получение иногда уходили дни.

Коммерческие спутниковые компании хранят огромные архивы снимков, сделанных в разное время, что дает полевым командирам возможность изучать незначительные изменения окружающей среды - о скрытой цели", - добавили журналисты.

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