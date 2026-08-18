Україна швидше знаходить і знищує цілі на війні завдяки супутниковим фото, - NYT

Українські підрозділи БпЛА тепер мають високотехнологічні супутникові знімки, що надають інформацію про пересування та місцезнаходження військ майже в режимі реального часу.

Про це у своєму матеріалі пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що рік тому супутникові знімки могли надходити до військових на передовій протягом кількох днів через менш досконалі технології та багаторівневу систему командування.

Це ускладнювало ураження цілей, які могли змінювати своє місце розташування, наприклад військових у будинку, за допомогою далекобійних ударних дронів.

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"Оперативна доставка високоякісних супутникових знімків військовим на передовій є одним із ключових досягнень на полі бою за останній рік. Це дає Україні змогу швидко завдавати ударів по складах озброєння, логістичних вузлах і місцях розташування військ у глибині територій, контрольованих Росією, а також безпосередньо на території РФ", - йдеться в матеріалі.

У деяких випадках військові на передовій можуть самостійно керувати супутниками, швидко аналізувати знімки для виявлення цілей, а потім завдавати по них ударів. Оперативне отримання супутникових знімків також допомагає перевірити, які цілі були уражені, і за потреби завдати повторного удару.

"Військам, як і раніше, потрібне схвалення більш досвідчених командирів для завдання ударів по цілях, що знижує ризик помилок з боку менш досвідчених пілотів. Але тепер цей процес значно спрощено", - пише NYT.

Цей інструмент дозволив Україні посилити удари по окупованому Криму, зокрема знищити поромні термінали, необхідні Росії для постачання на півострів, а також логістичні маршрути.

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Зміна

Видання зазначає, що Україна використовувала супутникові знімки, надані урядами країн-союзниць і комерційними компаніями, для боротьби проти Росії ще до повномасштабного вторгнення 2022 року. Однак донедавна це був дефіцитний ресурс. Доступ до супутникових знімків мали лише старші командири, які використовували їх під час стратегічного планування на найвищому рівні.

"Навіть цей доступ був обмеженим і вразливим до перебоїв. Наприклад, у березні 2025 року президент Трамп розпорядився, щоб Пентагон припинив передавати Україні супутникові знімки, хоча згодом цей доступ було відновлено", - пишуть автори матеріалу.

Протягом останнього року доступ до супутникових знімків значно розширився - їх надають уряд США та приватні компанії

Vantor, комерційна компанія, яка багато років співпрацює з Україною, нещодавно запустила шість нових супутників, збільшивши їхню загальну кількість до 10. Тепер її супутники можуть щодня охоплювати до семи мільйонів квадратних кілометрів поверхні планети - цього достатньо, щоб багаторазово просканувати українське поле бою, заявив Вілл Кокос, директор компанії з трансформації.

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Супутники можуть робити знімки однієї й тієї самої ділянки до 15 разів на день, допомагаючи військовим виявляти незначні зміни на місцевості, які можуть свідчити про можливі російські цілі.

"Знімки можна отримати всього за 15 хвилин, хоча частіше це займає до кількох годин. Це все одно величезне покращення порівняно з недавнім минулим, коли на їхнє отримання іноді йшли дні.

Комерційні супутникові компанії зберігають величезні архіви знімків, зроблених у різний час, що дає польовим командирам змогу вивчати незначні зміни навколишнього середовища - сліди на полі, повалені дерева, нещодавно розчищені ділянки, - які можуть свідчити про приховану ціль", - додали журналісти.

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