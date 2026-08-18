Харьковщина расширила зону обязательной эвакуации: из Богодуховского района должны выехать 142 человека
В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации населения.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале, пишет Цензор.НЕТ.
Эвакуацию объявили в четырех населенных пунктах
Совет обороны Харьковской области на заседании в понедельник принял решение о расширении зоны обязательной эвакуации в Богодуховском районе.
Речь идет о четырех населенных пунктах Золочевской громады. Обязательную эвакуацию ввели в поселке Калиново и селах Черноглазовка, Карасовка и Мироновка.
В Калиново, Черноглазовке и Карасовке также будет действовать обязательная эвакуация семей с детьми в принудительном порядке.
Всего из этих населенных пунктов необходимо эвакуировать 142 человека. Среди них шестеро детей и один маломобильный человек.
Эвакуационные маршруты уже подготовлены
По словам Олега Синегубова, эвакуационные маршруты уже отработаны совместно с правоохранительными органами, органами местного самоуправления и волонтерами.
"Люди получат полное сопровождение и всестороннюю помощь в транзитном центре", — написал Синегубов.
Ранее принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад объявили в Днепропетровской области.
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