Харківщина розширила зону обов’язкової евакуації: з Богодухівського району мають виїхати 142 людини

У Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації населення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграм- каналі, пише Цензор.НЕТ.

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Евакуацію оголосили у чотирьох населених пунктах

Рада оборони Харківської області на засіданні в понеділок ухвалила рішення про розширення зони обов’язкової евакуації у Богодухівському районі.

Йдеться про чотири населені пункти Золочівської громади. Обов’язкову евакуацію запровадили у селищі Калинове та селах Чорноглазівка, Карасівка і Миронівка.

У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також діятиме обов’язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб.

Загалом із цих населених пунктів необхідно евакуювати 142 людини. Серед них шестеро дітей та одна маломобільна особа.

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Евакуаційні маршрути вже підготували

За словами Олега Синєгубова, евакуаційні маршрути вже відпрацювали спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами.

"Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі", – написав Синєгубов.

Раніше примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад оголосили на Дніпропетровщині.

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