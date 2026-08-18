Харківщина розширила зону обов’язкової евакуації: з Богодухівського району мають виїхати 142 людини
У Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації населення.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграм- каналі, пише Цензор.НЕТ.
Евакуацію оголосили у чотирьох населених пунктах
Рада оборони Харківської області на засіданні в понеділок ухвалила рішення про розширення зони обов’язкової евакуації у Богодухівському районі.
Йдеться про чотири населені пункти Золочівської громади. Обов’язкову евакуацію запровадили у селищі Калинове та селах Чорноглазівка, Карасівка і Миронівка.
У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також діятиме обов’язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб.
Загалом із цих населених пунктів необхідно евакуювати 142 людини. Серед них шестеро дітей та одна маломобільна особа.
Евакуаційні маршрути вже підготували
За словами Олега Синєгубова, евакуаційні маршрути вже відпрацювали спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами.
"Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі", – написав Синєгубов.
Раніше примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад оголосили на Дніпропетровщині.
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