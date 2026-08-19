Удары дронов по РФ привели к перебоям с продуктами в крупной сети кафе Москвы

Удары беспилотников по логистической инфраструктуре РФ начали сказываться на поставках продуктов в Москве. Одна из крупнейших столичных сетей кафе "Братья Караваевы", насчитывающая более 70 заведений, столкнулась с перебоями после атаки на складской кластер в Подмосковье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на издание "Пост-" и сотрудников сети.

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Поставки резко сократились

По словам сотрудников "Братьев Караваевых", склады, с которых снабжается сеть, расположены в Коледино недалеко от Подольска — в нескольких сотнях метров от складского комплекса Wildberries, пострадавшего в результате атаки.

"Нас тоже, как говорится, задело, поэтому с выходных почти ничего не привозят. Поставки сильно сократились", — рассказали сотрудники.

Проблемы касаются как готовой продукции, так и полуфабрикатов. Когда удастся полностью возобновить поставки, пока неизвестно.

На фотографиях из нескольких московских кафе, которые приводит издание, видны частично пустые прилавки. Больше всего сократился ассортимент кулинарии и выпечки.

"Братья Караваевы" — крупная московская сеть общественного питания формата fast casual и free flow, насчитывающая более 70 заведений.

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Удары по российской логистике уже сказываются на бизнесе

Перебои возникли после ударов по крупному логистическому кластеру в Подмосковье. По данным российских СМИ, один из складских комплексов полностью сгорел вместе с товарами, стоимость которых оценивается почти в 80 млрд рублей.

В то же время проблемы возникли и в другом бизнесе владельца сети кафе. С 2023 года "Братья Караваевы" принадлежат топливной компании "Нефтьмагистраль", которая управляет более чем сотней АЗС. На фоне новой волны топливного кризиса в РФ на части ее заправок начал исчезать бензин, несмотря на рост цен.

Все это происходит на фоне заявлений Владимира Путина о том, что украинские удары якобы не повлекли для российской экономики "критических последствий". 19 августа он заявил об этом после серии атак, которые с начала года вывели из строя десятки российских нефтеперерабатывающих предприятий, а также поразили порты и крупные логистические объекты.

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