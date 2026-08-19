Удари дронів по РФ спричинили перебої з продуктами у великій мережі кафе Москви

Удари безпілотників по логістичній інфраструктурі РФ почали позначатися на постачанні продуктів у Москві. Одна з найбільших столичних мереж кафе "Братья Караваевы", яка має понад 70 закладів, зіткнулася з перебоями після атаки на складський кластер у Підмосков'ї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на видання "Пост-" та працівників мережі.

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Поставки різко скоротилися

За словами співробітників "Братьев Караваевых", склади, з яких забезпечують мережу, розташовані в Коледіно поблизу Подольська – за кількасот метрів від складського комплексу Wildberries, що постраждав унаслідок атаки.

"Нас теж, як кажуть, зачепило, тому з вихідних майже нічого не привозять. Поставки сильно скоротилися", – розповіли працівники.

Проблеми стосуються як готової продукції, так і напівфабрикатів. Коли постачання вдасться повністю відновити, наразі невідомо.

На фотографіях із кількох московських кафе, які наводить видання, помітні частково порожні прилавки. Найбільше скоротився асортимент кулінарії та випічки.

"Братья Караваевы" – велика московська мережа громадського харчування формату fast casual і free flow, яка налічує понад 70 закладів.

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Удари по російській логістиці вже позначаються на бізнесі

Перебої виникли після ударів по великому логістичному кластеру в Підмосков'ї. За даними російських медіа, один зі складських комплексів повністю вигорів разом із товарами, вартість яких оцінюють майже у 80 млрд рублів.

Водночас проблеми виникли і в іншому бізнесі власника мережі кафе. З 2023 року "Братья Караваевы" належать паливній компанії "Нефтьмагистраль", яка управляє більш ніж сотнею АЗС. На тлі нової хвилі паливної кризи в РФ на частині її заправок почав зникати бензин, попри зростання цін.

Все це відбувається на тлі заяв Володимира Путіна про те, що українські удари нібито не спричинили для російської економіки "критичних наслідків". 19 серпня він заявив про це після серії атак, які від початку року вивели з ладу десятки російських нафтопереробних підприємств, а також уразили порти та великі логістичні об'єкти.

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