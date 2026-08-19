Из-за налетов украинских дронов вера россиян в будущее РФ упала до уровня начала 1990-х

Регулярные налеты украинских дронов, затянувшаяся война против Украины и ухудшение экономической ситуации резко изменили настроения россиян. Доля граждан РФ, ожидающих для своей страны "трудных времен", выросла до показателей, которые в последний раз фиксировались в начале 1990-х годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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66% россиян ожидают "трудных времен"

По результатам опроса ВЦИОМ, в июле 2026 года 66% россиян считали, что впереди их страну ждут "трудные времена".

С начала года доля пессимистично настроенных граждан выросла на 16 процентных пунктов — фактически на треть.

Нынешний показатель стал одним из худших за всю современную историю России. По данным самого ВЦИОМ, 66–67% граждан ожидали "трудных времен" в 1991 году — за несколько месяцев до распада СССР — и в 1992 году, когда население столкнулось с резким падением уровня жизни и гиперинфляцией.

Даже в середине 1990-х годов уровень пессимизма был ниже: в зависимости от года будущих трудностей ожидали 46–60% опрошенных.

Более высокий показатель фиксировался лишь в апреле 2020 года — в начале пандемии COVID-19. Тогда доля пессимистов достигла 72%.

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Украинские удары меняют восприятие войны внутри РФ

Одним из факторов ухудшения общественных настроений называют дальнобойные удары Украины по территории России, последствия которых все сильнее ощущают на себе обычные россияне.

Старший научный сотрудник NEST Centre Джон Лоу отмечал, что украинские атаки, приведшие к проблемам на топливном рынке РФ и поражению крупных логистических объектов, влияют на настроения населения — прежде всего в крупных городах.

По его словам, все больше россиян начинают задаваться вопросом, зачем им эта война.

"По мере того как количество атак увеличивалось в течение последних девяти-двенадцати месяцев, многие осознали, что это долгая война и выхода из нее в ближайшее время нет", — отметил Лоу.

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Обещанная Путиным "безопасность" исчезает

Российский политолог Аббас Галлямов обращает внимание на то, что Владимир Путин в свое время строил свою политическую легитимность, в частности, на обещаниях безопасности и стабильности, однако теперь война все ощутимее проникает на территорию самой России.

По его словам, сегодня не могут чувствовать себя в безопасности ни российские военные, ни жители Подмосковья во время ночных атак беспилотников, ни отдыхающие на российских курортах, ни работники пострадавших логистических объектов.

Таким образом, на пятом году полномасштабной войны против Украины пессимизм в отношении будущего РФ, по данным государственного российского социологического центра, вернулся к показателям периода распада Советского Союза.

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