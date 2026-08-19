Через нальоти українських дронів віра росіян у майбутнє РФ впала до рівня початку 1990-х

Регулярні нальоти українських дронів, затяжна війна проти України та погіршення економічної ситуації різко змінили настрої росіян. Частка громадян РФ, які очікують для своєї країни "важких часів", зросла до показників, які востаннє фіксували на початку 1990-х років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані державного Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

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66% росіян очікують "важких часів"

За результатами опитування ВЦИОМ, у липні 2026 року 66% росіян вважали, що попереду їхню країну чекають "важкі часи".

Від початку року частка песимістично налаштованих громадян зросла на 16 відсоткових пунктів – фактично на третину.

Нинішній показник став одним із найгірших за всю сучасну історію Росії. За даними самого ВЦИОМ, 66–67% громадян очікували "важких часів" у 1991 році – за кілька місяців до розпаду СРСР – та у 1992 році, коли населення зіткнулося з різким падінням рівня життя та гіперінфляцією.

Навіть у середині 1990-х років песимізм був нижчим: залежно від року майбутніх труднощів очікували 46–60% опитаних.

Вищий показник фіксували лише у квітні 2020 року – на початку пандемії COVID-19. Тоді частка песимістів сягнула 72%.

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Українські удари змінюють сприйняття війни всередині РФ

Одним із чинників погіршення суспільних настроїв називають далекобійні удари України по території Росії, наслідки яких дедалі більше відчувають звичайні росіяни.

Старший науковий співробітник NEST Centre Джон Лоу зазначав, що українські атаки, які призвели до проблем на паливному ринку РФ та ураження великих логістичних об'єктів, впливають на настрої населення – передусім у великих містах.

За його словами, дедалі більше росіян починають ставити питання, навіщо їм ця війна.

"У міру того як кількість атак збільшувалася протягом останніх дев'яти-дванадцяти місяців, багато хто усвідомив, що це довга війна і виходу з неї найближчим часом немає", – зазначив Лоу.

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Обіцяна Путіним "безпека" зникає

Російський політолог Аббас Галлямов звертає увагу на те, що Володимир Путін свого часу будував свою політичну легітимність, зокрема, на обіцянках безпеки та стабільності, однак тепер війна дедалі відчутніше приходить на територію самої Росії.

За його словами, сьогодні почуватися в безпеці не можуть ані російські військові, ані жителі Підмосков'я під час нічних атак безпілотників, ані відпочивальники на російських курортах, ані працівники уражених логістичних об'єктів.

Таким чином, на п'ятому році повномасштабної війни проти України песимізм щодо майбутнього РФ, за даними державного російського соціологічного центру, повернувся до показників періоду розпаду Радянського Союзу.

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