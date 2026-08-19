В Киеве родители могут онлайн просматривать очередь и свободные места в детских садах
В Киеве обновили электронную систему зачисления детей в муниципальные детские сады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА.
Теперь родители могут онлайн просматривать не только свое место в очереди, но и количество поданных заявлений, сформированные группы и свободные места в детских садах.
Очередь в детский сад стала более понятной
Новый функционал заработал в разделе "Реестры" на Портале услуг Киева.
Информация доступна отдельно для каждой возрастной группы:
- ясельной;
- младшей;
- средней;
- старшей.
Ранее родители видели только свое общее место в электронной очереди в выбранный детский сад. В то же время этого было недостаточно, чтобы оценить возможность зачисления, ведь группы формируются отдельно по возрасту детей.
Теперь в системе можно увидеть:
- количество поданных заявлений;
- сформированные группы;
- количество свободных мест;
- ситуацию в нужной возрастной категории.
"Теперь родители могут просматривать ситуацию именно в нужной возрастной категории и видеть количество заявок, сформированные группы и наличие свободных мест", — говорится в сообщении.
Родители смогут быстрее оценить шансы на зачисление
Обновленный сервис позволяет получать актуальную информацию онлайн без обращения в администрацию детского сада.
С его помощью родители смогут:
- просматривать состав групп и количество свободных мест;
- оценивать перспективы зачисления ребенка в выбранный детский сад;
- при необходимости заблаговременно рассматривать другое учреждение или альтернативные варианты ухода;
- отслеживать изменения в электронной очереди.
Также в системе можно онлайн следить за изменениями, связанными с подтверждением льгот и другими предусмотренными законодательством приоритетами.
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