В Киеве родители могут онлайн просматривать очередь и свободные места в детских садах

В Киеве обновили электронную систему зачисления детей в муниципальные детские сады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА.

Теперь родители могут онлайн просматривать не только свое место в очереди, но и количество поданных заявлений, сформированные группы и свободные места в детских садах.

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Очередь в детский сад стала более понятной

Новый функционал заработал в разделе "Реестры" на Портале услуг Киева.

Информация доступна отдельно для каждой возрастной группы:

ясельной;

младшей;

средней;

старшей.

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Ранее родители видели только свое общее место в электронной очереди в выбранный детский сад. В то же время этого было недостаточно, чтобы оценить возможность зачисления, ведь группы формируются отдельно по возрасту детей.

Теперь в системе можно увидеть:

количество поданных заявлений;

сформированные группы;

количество свободных мест;

ситуацию в нужной возрастной категории.

"Теперь родители могут просматривать ситуацию именно в нужной возрастной категории и видеть количество заявок, сформированные группы и наличие свободных мест", — говорится в сообщении.

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Родители смогут быстрее оценить шансы на зачисление

Обновленный сервис позволяет получать актуальную информацию онлайн без обращения в администрацию детского сада.

С его помощью родители смогут:

просматривать состав групп и количество свободных мест;

оценивать перспективы зачисления ребенка в выбранный детский сад;

при необходимости заблаговременно рассматривать другое учреждение или альтернативные варианты ухода;

отслеживать изменения в электронной очереди.

Также в системе можно онлайн следить за изменениями, связанными с подтверждением льгот и другими предусмотренными законодательством приоритетами.

Ранее мы писали, что с 1 сентября дошкольники будут изучать английский язык.

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