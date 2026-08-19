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У Києві батьки можуть онлайн бачити чергу та вільні місця в дитсадках

Тепер кияни можуть онлайн перевіряти вільні місця у групах дитсадків

У Києві оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитячих садків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА.

Тепер батьки можуть онлайн переглядати не лише своє місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та вільні місця в дитячих садках.

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Черга до садка стала більш зрозумілою

Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва.

Інформація доступна окремо для кожної вікової групи:

  • ясельної;
  • молодшої;
  • середньої;
  • старшої.

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Раніше батьки бачили лише своє загальне місце в електронній черзі до обраного дитячого садка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити можливість зарахування, адже групи формують окремо за віком дітей.

Тепер у системі можна побачити:

  • кількість поданих заяв;
  • сформовані групи;
  • кількість вільних місць;
  • ситуацію у потрібній віковій категорії.

"Тепер батьки можуть переглядати ситуацію саме у потрібній віковій категорії та бачити кількість заяв, сформовані групи й наявність вільних місць", – йдеться у повідомленні.

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Батьки зможуть швидше оцінити шанси на зарахування

Оновлений сервіс дає змогу отримувати актуальну інформацію онлайн без звернення до адміністрації дитячого садка.

За його допомогою батьки зможуть:

  • бачити наповнення груп і кількість вільних місць;
  • оцінювати перспективи зарахування дитини до обраного садка;
  • за потреби завчасно розглядати інший заклад або альтернативні варіанти догляду;
  • відстежувати зміни в електронній черзі.

Також у системі можна онлайн стежити за змінами, пов’язаними з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.

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Автор: 

дитячий садок (357) Київ (16850)
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