У Києві батьки можуть онлайн бачити чергу та вільні місця в дитсадках
У Києві оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитячих садків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА.
Тепер батьки можуть онлайн переглядати не лише своє місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та вільні місця в дитячих садках.
Черга до садка стала більш зрозумілою
Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва.
Інформація доступна окремо для кожної вікової групи:
- ясельної;
- молодшої;
- середньої;
- старшої.
Раніше батьки бачили лише своє загальне місце в електронній черзі до обраного дитячого садка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити можливість зарахування, адже групи формують окремо за віком дітей.
Тепер у системі можна побачити:
- кількість поданих заяв;
- сформовані групи;
- кількість вільних місць;
- ситуацію у потрібній віковій категорії.
"Тепер батьки можуть переглядати ситуацію саме у потрібній віковій категорії та бачити кількість заяв, сформовані групи й наявність вільних місць", – йдеться у повідомленні.
Батьки зможуть швидше оцінити шанси на зарахування
Оновлений сервіс дає змогу отримувати актуальну інформацію онлайн без звернення до адміністрації дитячого садка.
За його допомогою батьки зможуть:
- бачити наповнення груп і кількість вільних місць;
- оцінювати перспективи зарахування дитини до обраного садка;
- за потреби завчасно розглядати інший заклад або альтернативні варіанти догляду;
- відстежувати зміни в електронній черзі.
Також у системі можна онлайн стежити за змінами, пов’язаними з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.
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