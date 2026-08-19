У Києві батьки можуть онлайн бачити чергу та вільні місця в дитсадках

У Києві оновили електронну систему зарахування дітей до комунальних дитячих садків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА.

Тепер батьки можуть онлайн переглядати не лише своє місце в черзі, а й кількість поданих заяв, сформовані групи та вільні місця в дитячих садках.

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Черга до садка стала більш зрозумілою

Новий функціонал запрацював у розділі "Реєстри" на Порталі послуг Києва.

Інформація доступна окремо для кожної вікової групи:

ясельної;

молодшої;

середньої;

старшої.

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Раніше батьки бачили лише своє загальне місце в електронній черзі до обраного дитячого садка. Водночас цього було недостатньо, щоб оцінити можливість зарахування, адже групи формують окремо за віком дітей.

Тепер у системі можна побачити:

кількість поданих заяв;

сформовані групи;

кількість вільних місць;

ситуацію у потрібній віковій категорії.

"Тепер батьки можуть переглядати ситуацію саме у потрібній віковій категорії та бачити кількість заяв, сформовані групи й наявність вільних місць", – йдеться у повідомленні.

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Батьки зможуть швидше оцінити шанси на зарахування

Оновлений сервіс дає змогу отримувати актуальну інформацію онлайн без звернення до адміністрації дитячого садка.

За його допомогою батьки зможуть:

бачити наповнення груп і кількість вільних місць;

оцінювати перспективи зарахування дитини до обраного садка;

за потреби завчасно розглядати інший заклад або альтернативні варіанти догляду;

відстежувати зміни в електронній черзі.

Також у системі можна онлайн стежити за змінами, пов’язаними з підтвердженням пільг та іншими передбаченими законодавством пріоритетами.

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