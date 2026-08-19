Россияне нанесли удар по Славянску из РСЗО "Торнадо-С": есть погибший и трое раненых

Вечером 19 августа российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях написал в Facebook.

Удар пришелся на частный сектор города. В результате обстрела погиб мужчина, еще трое человек получили ранения.

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Удар по частному сектору Славянска

По словам Вадима Ляха, атака произошла около 18:00.

"В среду, 19 августа, около 18:00, Славянск подвергся вражескому удару РСЗО "Торнадо С". Попадание пришлось по частному сектору. Повреждено не менее 86 домовладений", — отметил глава городской военной администрации.

Погиб мужчина 1970 года рождения.

Еще один мужчина и две женщины получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

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В городе повреждены десятки домов

В результате обстрела повреждены как минимум 86 домов в частном секторе Славянска.

Ранее сообщалось, что 13 августа российские оккупанты направили БПЛА "Молния" на городской рынок в Славянске в Донецкой области. В результате удара три женщины получили ранения.

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