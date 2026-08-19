Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ Торнадо-С: є загиблий і троє поранених

Російські війська ввечері 19 серпня обстріляли Слов’янськ Донецької області з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях написав у Фейсбуці.

Удар припав на приватний сектор міста. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

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Удар по приватному сектору Слов’янська

За словами Вадима Ляха, атака сталася близько 18:00.

"У середу, 19 серпня, біля 18:00, Словʼянськ зазнав ворожого удару РСЗВ "Торнадо С". Влучання прийшлося по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств", – зазначив начальник міської військової адміністрації.

Загинув чоловік 1970 року народження.

Ще один чоловік і дві жінки дістали поранення. Їм надають медичну допомогу.

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У місті пошкоджено десятки домогосподарств

Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств у приватному секторі Слов’янська.

Раніше повідомлялося, що 13 серпня російські окупанти скерували БпЛА "Молнія" на міський ринок у Слов'янську на Донеччині. Внаслідок удару три жінки дістали поранення.

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