Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ Торнадо-С: є загиблий і троє поранених
Російські війська ввечері 19 серпня обстріляли Слов’янськ Донецької області з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях написав у Фейсбуці.
Удар припав на приватний сектор міста. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.
Удар по приватному сектору Слов’янська
За словами Вадима Ляха, атака сталася близько 18:00.
"У середу, 19 серпня, біля 18:00, Словʼянськ зазнав ворожого удару РСЗВ "Торнадо С". Влучання прийшлося по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств", – зазначив начальник міської військової адміністрації.
Загинув чоловік 1970 року народження.
Ще один чоловік і дві жінки дістали поранення. Їм надають медичну допомогу.
У місті пошкоджено десятки домогосподарств
Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств у приватному секторі Слов’янська.
Раніше повідомлялося, що 13 серпня російські окупанти скерували БпЛА "Молнія" на міський ринок у Слов'янську на Донеччині. Внаслідок удару три жінки дістали поранення.
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