Худшая ситуация с укрытиями - в Деснянском районе Киева. Обеспеченность составляет всего 39%, - КГГА. ДОКУМЕНТ
В Киеве по состоянию на 17 августа 2026 года на учете числятся 4 369 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Из них 512 убежищ, два противорадиационных укрытия, одно первичное (мобильное) укрытие, 47 сооружений двойного назначения и 3 807 простейших укрытий.
Об этом говорится в ответе Департамента муниципальной безопасности КГГА на запрос Цензор.НЕТ.
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В настоящее время готовы к использованию по назначению 117 защитных сооружений гражданской защиты, 190 - не готовы, а 207 - ограниченно готовы. Все СПП готовы к использованию по назначению.
С начала 2022 года в фонд ГСГП внесли четыре вновь построенных объекта. Речь идет о двух противорадиационных укрытиях в Дарницком районе на территории учебных заведений общей вместимостью 540 человек и двух сооружениях двойного назначения в Оболонском районе, рассчитанных в общей сложности на 2 195 человек. Еще шесть построенных укрытий в настоящее время проходят документальное оформление и процедуру постановки на учет.
В соответствии с Программой экономического и социального развития Киева на 2024–2026 годы в этом году запланировано строительство 46 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия в учебных заведениях, где в настоящее время нет укрытий.
В 2024–2025 годах защитные сооружения были построены для девяти учебных заведений - двух дошкольных и семи общеобразовательных.
По состоянию на 17 августа 2026 года проектно-сметная документация была разработана для 33 учебных заведений, а на 25 объектах продолжаются строительно-монтажные работы.
На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов фонда защитных сооружений из бюджета Киева с января по июнь этого года было направлено 226,4 миллиона гривен.
Утвержденная Киевсоветом общая потребность столицы в фонде защитных сооружений составляет 7 894 объекта. Ее определяли, в частности, с учетом пешеходной доступности к укрытиям в пределах 300–500 метров и нормативных требований к их защитным свойствам.
В то же время обеспеченность населения укрытиями в разных районах столицы существенно различается - от 70 до 100 процентов, а в отдельных районах превышает 100 процентов. Наихудшая ситуация, по данным Департамента, в Деснянском районе: уровень обеспеченности там составляет всего 39 процентов.
Отдельно столичные службы определили дополнительную потребность в 6 709 объектах защитных сооружений и сооружениях двойного назначения. Их планируют размещать так, чтобы с учетом уже имеющегося фонда они находились на расстоянии до 500 метров от мест пребывания населения.
Кроме того, городу дополнительно необходимы 623 первичных (мобильных) укрытия для мест возможного скопления людей - в частности, на остановках общественного транспорта, в парках, местах отдыха и т. п.
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