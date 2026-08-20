Худшая ситуация с укрытиями - в Деснянском районе Киева. Обеспеченность составляет всего 39%, - КГГА. ДОКУМЕНТ

В Киеве по состоянию на 17 августа 2026 года на учете числятся 4 369 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Из них 512 убежищ, два противорадиационных укрытия, одно первичное (мобильное) укрытие, 47 сооружений двойного назначения и 3 807 простейших укрытий.

Об этом говорится в ответе Департамента муниципальной безопасности КГГА на запрос Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В настоящее время готовы к использованию по назначению 117 защитных сооружений гражданской защиты, 190 - не готовы, а 207 - ограниченно готовы. Все СПП готовы к использованию по назначению.

С начала 2022 года в фонд ГСГП внесли четыре вновь построенных объекта. Речь идет о двух противорадиационных укрытиях в Дарницком районе на территории учебных заведений общей вместимостью 540 человек и двух сооружениях двойного назначения в Оболонском районе, рассчитанных в общей сложности на 2 195 человек. Еще шесть построенных укрытий в настоящее время проходят документальное оформление и процедуру постановки на учет.

Читайте: 50 мобильных укрытий для школьников установят в шести городах Черниговской области, - ОГА

В соответствии с Программой экономического и социального развития Киева на 2024–2026 годы в этом году запланировано строительство 46 сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия в учебных заведениях, где в настоящее время нет укрытий.

В 2024–2025 годах защитные сооружения были построены для девяти учебных заведений - двух дошкольных и семи общеобразовательных.

По состоянию на 17 августа 2026 года проектно-сметная документация была разработана для 33 учебных заведений, а на 25 объектах продолжаются строительно-монтажные работы.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов фонда защитных сооружений из бюджета Киева с января по июнь этого года было направлено 226,4 миллиона гривен.

Утвержденная Киевсоветом общая потребность столицы в фонде защитных сооружений составляет 7 894 объекта. Ее определяли, в частности, с учетом пешеходной доступности к укрытиям в пределах 300–500 метров и нормативных требований к их защитным свойствам.

Читайте: На станциях киевского метро выделят отдельные зоны для маломобильных, для людей с детьми и с животными во время тревог, - КГГА

В то же время обеспеченность населения укрытиями в разных районах столицы существенно различается - от 70 до 100 процентов, а в отдельных районах превышает 100 процентов. Наихудшая ситуация, по данным Департамента, в Деснянском районе: уровень обеспеченности там составляет всего 39 процентов.

Отдельно столичные службы определили дополнительную потребность в 6 709 объектах защитных сооружений и сооружениях двойного назначения. Их планируют размещать так, чтобы с учетом уже имеющегося фонда они находились на расстоянии до 500 метров от мест пребывания населения.

Кроме того, городу дополнительно необходимы 623 первичных (мобильных) укрытия для мест возможного скопления людей - в частности, на остановках общественного транспорта, в парках, местах отдыха и т. п.

Читайте: Рада поддержала в первом чтении законопроект "Евросолидарности" об укрытиях: что он предусматривает?





