Найгірша ситуація з укриттями - у Деснянському районі Києва. Лише 39% забезпеченості, - КМДА. ДОКУМЕНТ

У Києві станом на 17 серпня 2026 року на обліку перебувають 4 369 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. З них 512 сховищ, два протирадіаційні укриття, одне первинне (мобільне), 47 споруд подвійного призначення та 3807 найпростіших укриттів.

Про це йдеться у відповіді Департаменту муніципальної безпеки КМДА на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі готові до використання за призначенням 117 захисних споруд цивільного захисту, 190 - не готові, а 207 - обмежено готові. Усі СПП готові до використання за призначенням.

Від початку 2022 року до фонду ЗСЦЗ внесли чотири новозбудовані об’єкти. Йдеться про два протирадіаційні укриття в Дарницькому районі на території закладів освіти загальною місткістю 540 осіб та дві споруди подвійного призначення в Оболонському районі, розраховані загалом на 2 195 людей. Ще шість збудованих укриттів нині проходять документальне оформлення та процедуру взяття на облік.

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За Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2024–2026 роки цього року заплановане будівництво 46 споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття у закладах освіти, де нині немає укриттів.

У 2024–2025 роках захисні споруди побудували для дев’яти закладів освіти — двох дошкільних та семи загальноосвітніх.

Станом на 17 серпня 2026 року проєктно-кошторисну документацію розробили для 33 закладів освіти, а на 25 об’єктах тривають будівельно-монтажні роботи.

На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів фонду захисних споруд із бюджету Києва з січня по червень цього року спрямували 226,4 мільйона гривень.

Затверджена Київрадою загальна потреба столиці у фонді захисних споруд становить 7 894 об’єкти. Її визначали, зокрема, з урахуванням пішохідної доступності до укриттів у межах 300–500 метрів та нормативних вимог до їхніх захисних властивостей.

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Водночас забезпеченість населення укриттями в різних районах столиці суттєво відрізняється — від 70 до 100 відсотків, а в окремих районах перевищує 100 відсотків. Найгірша ситуація, за даними Департаменту, у Деснянському районі: рівень забезпеченості там становить лише 39 відсотки.

Окремо столичні служби визначили додаткову потребу у 6 709 об’єктах захисних споруд та спорудах подвійного призначення. Їх планують розміщувати так, щоб з урахуванням уже наявного фонду вони перебували на відстані до 500 метрів від місць перебування населення.

Крім того, місту додатково необхідні 623 первинні (мобільні) укриття для місць можливого скупчення людей - зокрема на зупинках громадського транспорту, у парках, місцях відпочинку тощо.

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