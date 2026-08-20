Зеленский ввел санкции против экс-депутата-регионала, находящегося в розыске, Иванющенко
20 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении бывшего народного депутата нескольких созывов, экс-регионала Юрия Иванющенко (известного также как "Юра Енакиевский").
Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Иванющенко является подозреваемым в уголовном производстве по делу о легализации земельных участков стоимостью более 160 миллионов гривен.
Кроме того, связанные с ним предприятия работают во временно оккупированном Крыму, он поддерживает связи с представителями криминальной и деловой среды России и после начала полномасштабного вторжения неоднократно посещал РФ.
"Сегодня я также подписал указы о новых санкциях — несколько пакетов. Против российского военного комплекса, против тех лиц, которые сами так или иначе стали частью российского образа жизни и сохраняют связи с этим государством, несмотря даже на такую войну. Это и коллаборационисты на временно оккупированных территориях Украины, и бывшие деятели из Украины, которые сейчас где-то там, в Европе, но документами, связями и душой они в России", — прокомментировал Зеленский в вечернем обращении.
Подробнее об Иванющенко
- Напомним, ранее НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму свыше 160 млн грн.
- ВАКС заочно арестовал Иванющенко.
- Ранее НАБУ обратилось к президенту с призывом ввести против Иванющенко санкции. По данным бюро, связанные с экс-депутатом компании работали на ВОТ и в России, а он сам имел российский паспорт и был связан с лицами, финансировавшими вооруженные формирования и оккупационные органы РФ.
- Иванющенко является подозреваемым по делу о махинациях с землями рынка "Столичный".
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