Новости
СБУ не увидела "достаточных оснований" в запросе НАБУ для санкций против экс-нардепа Иванющенко, - СМИ

Служба безопасности Украины не обнаружила в запросе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) достаточных сведений о нанесении ущерба для введения санкций в отношении бывшего народного депутата от ныне запрещенной "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Об этом ОП и СБУ сообщили "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Ответ СБУ

В Офисе президента ответили, что направили обращение НАБУ в Кабмин и СБУ, поскольку это органы, которые могут инициировать введение санкций на заседании СНБО.  

В ответе СБУ от 22 апреля указано, что запрос НАБУ "не содержит достаточных сведений о нанесении Иванющенко Ю.В. ущерба национальной безопасности".

Также указывается, что ведомство готово повторно рассмотреть предложения о применении санкций к Иванющенко "в случае их доработки".

Что предшествовало?

НАБУ санкции СБУ Юра Енакиевский
Порошенко - держзрадник під санкціями
юра єнаківський - ні прі чьом

ізбраний мудрий український нарід ЗЄльоного нашого Мойсея,
не переплутайте !

.
06.05.2026 00:08 Ответить
+22
дійсно,

#а прі чьом здєсь юра єнаківський -
одіозний соратник Януковича ?

.
06.05.2026 00:05 Ответить
+22
філіал рашистського фсб в Україні не побачив "достатніх підстав"...
06.05.2026 00:10 Ответить
фСБУ
06.05.2026 00:02 Ответить
Тоді, це уже і не СБУ, яке проводить знищення московських окупантів та іванющенка, а просто організована група осіб від могилєвича+прутіна, яка наносить ШКОДУ/ЗЛОЧИН Національним інтересам України!!
06.05.2026 00:23 Ответить
дійсно,

#а прі чьом здєсь юра єнаківський -
одіозний соратник Януковича ?

.
06.05.2026 00:05 Ответить
піарник Юри Іванющенко, Миша Подоляк , слушний " як собака" , вжє7 р . ,служить пропагандистом , тримае свіноферму ботів , захищаючих режим " дінастія" вови і андрія ! Тому СБУ " не бачить" , а от Богдан , посмів огризнутися
06.05.2026 07:21 Ответить
філіал рашистського фсб в Україні не побачив "достатніх підстав"...
06.05.2026 00:10 Ответить
Паспорт РФ для «СБУ» ніколи не було достатньою підставою для не допуску до державної таємниці, а навіть навпаки. Немає в Україні ніякою служби безпеки. Бутафорія.
06.05.2026 00:23 Ответить
…сБУтафорія
06.05.2026 00:37 Ответить
100% 👏👍...
06.05.2026 00:57 Ответить
Добре платить
06.05.2026 00:28 Ответить
кажете Хмара авторитет? туча він на побігеньках в покладистого гебіста.
06.05.2026 00:32 Ответить
"Я маленькая тучка,
Я вовсе не медведь..."

.
06.05.2026 01:15 Ответить
Сама впливова й розгалужена організація у світі - ДОВБО(ой)БИ!
06.05.2026 06:40 Ответить
Порошенко - держзрадник під санкціями
-----------------------------------------------------------
Представьте на секундочку - янукович президент.
Он бы тоже, не *********, объявил бы Порошенко зрадником.
Это говорит о том, что между Зеленским и януковичем можно ставить знак равенства (=)
06.05.2026 07:15 Ответить
Зеленский і ойго підручні" дінастія" , вжє давно переплюнули банду януковича Ті жалкують , а що так можно було ? А нарід , такий слухняний ,за 23$ "є-бачки "і гідність загубил При злочинному режимі шапкокрада була свобода слова, а цей "в очі плюй " встановив , геббельс пропаганду
06.05.2026 07:27 Ответить
Тю-після крайнього Майдану було, навіть тітуханів йому приписували, а тут як корова язиком злизала.
06.05.2026 07:47 Ответить
Бідна Україна... але ж на плівках Міндіча там все так і кажуть - СБУ можна купити, за відносно невеликі гроші...
06.05.2026 08:11 Ответить
Іванющенко друг міндіча і цукермана ?
06.05.2026 08:21 Ответить
Іванющенко член зеленої мафії.

"В 2011 році нинішній радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк брав участь у піар-кампанії з відбілювання репутації Юрія Іванющенка (відомого як «Юра Єнакієвський»), наближеного до Віктора Януковича.
Подоляк, працюючи політтехнологом, публічно стверджував, що Іванющенко не має стосунку до криміналітету та донецької мафії."
06.05.2026 10:37 Ответить
Усі авторитети мають оставатися при владі.
06.05.2026 08:56 Ответить
"НАБУ не надало достатніх доказів" ...
А в самій СБУ не бажає зібрати ці докази?

"Колишній народний депутат від «Партії Регіонів» Юрій Іванющенко, який в Україні підозрюється у легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн, з 2004 року є власником паспорта громадянина Російської Федерації. Також екснардеп отримав щонайменше два закордонні російські паспорти й користувався ними для регулярних польотів до Росії. Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ivanyushchenko-pasport-rf-pereloty-tatulyan/33704822.html повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи») в п'ятницю, 13 березня 2026 року."
06.05.2026 10:41 Ответить
За даними російських баз, внутрішній паспорт РФ Іванющенку видали 28 лютого 2004 року в Ростові-на-Дону. Відповідно до останньої інформації з російського держпорталу «Госуслуги», документ досі чинний.

Також екснардеп щонайменше двічі отримував російські закордонні паспорти - у 2017 та 2021 роках - і використовував їх для поїздок до Росії.
Відомо, що Іванющенко переховується від українських органів прокуратури з 2014 року.
06.05.2026 10:42 Ответить
З початку повномасштабної війни Іванющенко бував у РФ щонайменше десять разів: чотири рази у 2022 році, п'ять - у 2023-му й один - у 2024 році. Не виключено, що поїздки могли відбуватись й пізніше.

У березні 2022 року Юрій Іванющенко двічі перетинав російський кордон з російським бізнесменом Рубеном Татуляном, якого США та Україна внесли до санкційного списку. 19 березня вони разом прилетіли чартерним рейсом з ОАЕ в Сочі й тим же бортом разом повернулися в ОАЕ наступного дня.
06.05.2026 10:43 Ответить
Все що треба знати про зєльонку
06.05.2026 10:43 Ответить
Ще один цінний кадр для патріотів з ОПи.
Тігіпко -радник Буданова.

06.05.2026 10:51 Ответить
 
 