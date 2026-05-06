СБУ не увидела "достаточных оснований" в запросе НАБУ для санкций против экс-нардепа Иванющенко, - СМИ

Служба безопасности Украины не обнаружила в запросе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) достаточных сведений о нанесении ущерба для введения санкций в отношении бывшего народного депутата от ныне запрещенной "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Об этом ОП и СБУ сообщили "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Ответ СБУ

В Офисе президента ответили, что направили обращение НАБУ в Кабмин и СБУ, поскольку это органы, которые могут инициировать введение санкций на заседании СНБО.

В ответе СБУ от 22 апреля указано, что запрос НАБУ "не содержит достаточных сведений о нанесении Иванющенко Ю.В. ущерба национальной безопасности".

Также указывается, что ведомство готово повторно рассмотреть предложения о применении санкций к Иванющенко "в случае их доработки".

Что предшествовало?

Напомним, в сентябре 2025 года НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн.

ВАКС заочно арестовал Иванющенко.

В марте Национальное антикоррупционное бюро обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ с просьбой инициировать санкции против бывшего народного депутата от "Партии регионов" Иванющенко, который является фигурантом дела о махинациях с землями рынка "Столичный". НАБУ выяснило, что тот, среди прочего, пользовался паспортом гражданина РФ.

