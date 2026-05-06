СБУ не увидела "достаточных оснований" в запросе НАБУ для санкций против экс-нардепа Иванющенко, - СМИ
Служба безопасности Украины не обнаружила в запросе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) достаточных сведений о нанесении ущерба для введения санкций в отношении бывшего народного депутата от ныне запрещенной "Партии регионов" Юрия Иванющенко.
Об этом ОП и СБУ сообщили "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Ответ СБУ
В Офисе президента ответили, что направили обращение НАБУ в Кабмин и СБУ, поскольку это органы, которые могут инициировать введение санкций на заседании СНБО.
В ответе СБУ от 22 апреля указано, что запрос НАБУ "не содержит достаточных сведений о нанесении Иванющенко Ю.В. ущерба национальной безопасности".
Также указывается, что ведомство готово повторно рассмотреть предложения о применении санкций к Иванющенко "в случае их доработки".
Что предшествовало?
- Напомним, в сентябре 2025 года НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн.
- ВАКС заочно арестовал Иванющенко.
- В марте Национальное антикоррупционное бюро обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ с просьбой инициировать санкции против бывшего народного депутата от "Партии регионов" Иванющенко, который является фигурантом дела о махинациях с землями рынка "Столичный". НАБУ выяснило, что тот, среди прочего, пользовался паспортом гражданина РФ.
"В 2011 році нинішній радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк брав участь у піар-кампанії з відбілювання репутації Юрія Іванющенка (відомого як «Юра Єнакієвський»), наближеного до Віктора Януковича.
Подоляк, працюючи політтехнологом, публічно стверджував, що Іванющенко не має стосунку до криміналітету та донецької мафії."
А в самій СБУ не бажає зібрати ці докази?
"Колишній народний депутат від «Партії Регіонів» Юрій Іванющенко, який в Україні підозрюється у легалізації 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн, з 2004 року є власником паспорта громадянина Російської Федерації. Також екснардеп отримав щонайменше два закордонні російські паспорти й користувався ними для регулярних польотів до Росії. Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ivanyushchenko-pasport-rf-pereloty-tatulyan/33704822.html повідомили «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи») в п'ятницю, 13 березня 2026 року."
Також екснардеп щонайменше двічі отримував російські закордонні паспорти - у 2017 та 2021 роках - і використовував їх для поїздок до Росії.
Відомо, що Іванющенко переховується від українських органів прокуратури з 2014 року.
У березні 2022 року Юрій Іванющенко двічі перетинав російський кордон з російським бізнесменом Рубеном Татуляном, якого США та Україна внесли до санкційного списку. 19 березня вони разом прилетіли чартерним рейсом з ОАЕ в Сочі й тим же бортом разом повернулися в ОАЕ наступного дня.
Тігіпко -радник Буданова.