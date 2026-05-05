СБУ не побачила "достатніх підстав" у запиті НАБУ для санкцій проти екснардепа Іванющенка, - ЗМІ

Служба безпеки України не знайшла достатніх відомостей про шкоду у запиті Національного антикорупційного бюро (НАБУ) для запровадження санкцій проти колишнього нардепа від нині забороненої "Партії регіонів" Юрія Іванющенка.

Про це ОП та СБУ повідомили "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Відповідь СБУ

В Офісі президента відповіли, що направили звернення НАБУ до Кабміну та СБУ, оскільки це органи, які можуть ініціювати запровадження санкцій на засіданні РНБО.

У відповіді СБУ від 22 квітня зазначено, що запит НАБУ "не містить достатніх відомостей про завдання Іванющенком Ю.В. шкоди національній безпеці".

Також вказується, що відомство готове повторно розглянути пропозиції щодо застосування санкцій до Іванющенка "у разі їх доопрацювання".

Що передувало?

Нагадаємо, у вересні 2025 року НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

ВАКС заочно заарештував Іванющенка.

У березні Національне антикорупційне бюро звернулося до президента Володимира Зеленського та СБУ щодо ініціювання санкцій проти колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Іванющенка, який є фігурантом справи про махінації із землями ринку "Столичний". НАБУ з'ясувало, що той серед іншого користувався паспортом громадянина РФ.

