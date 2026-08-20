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Новини Юра Єнакієвський Іванющенко
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Зеленський запровадив санкції проти екснардепа-регіонала у розшуку Іванющенка

Юрій Іванющенко Єнакієвський

Президент Володимир Зеленський 20 серпня підписав указ про застосування персональних санкцій проти колишнього народного депутата кількох скликань, ексрегіонала Юрій Іванющенко (відомий також як "Юра Єнакієвський").

Про не йдеться в указі голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Іванющенко є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Також пов'язані з ним підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, він підтримує зв'язки з представниками кримінального та бізнес-середовища Росії й після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував РФ.

"Сьогодні також я підписав укази про нові санкції – кілька пакетів. Проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки із цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв'язками й душею вони в Росії", — прокоментував Зеленський у вечірньому зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС заочно арештував екснардепа Іванющенка у справі про 18 га землі під Києвом

Більше про Іванющенка

  • Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
  • ВАКС заочно заарештував Іванющенка.
  • Раніше НАБУ звернулося до президента із закликом запровадити проти Іванющенка санкції. За даними бюро, пов’язані з екснардепом компанії працювали на ТОТ та в Росії, а він сам мав російський паспорт та був причетним до людей, які фінансували збройні формування та окупаційні органи РФ.
  • Іванющенко є підозрюваним у справі про махінації із землями ринку "Столичний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не побачила "достатніх підстав" у запиті НАБУ для санкцій проти екснардепа Іванющенка, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (26716) санкції (9530) РНБО (1860)
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Топ коментарі
+7
І які ефективні результати від санкцій паяца? Ефективною виявились лише санкції проти Порошенка - паяцу вдалося суттєво зменшити можливості п'ятого Президента в наданні допомоги ЗСУ!
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20.08.2026 23:21 Відповісти
+7
Давай санкції проти Невідомого Вови!
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20.08.2026 23:22 Відповісти
+5
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20.08.2026 23:24 Відповісти

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