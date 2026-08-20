Зеленський запровадив санкції проти екснардепа-регіонала у розшуку Іванющенка

Президент Володимир Зеленський 20 серпня підписав указ про застосування персональних санкцій проти колишнього народного депутата кількох скликань, ексрегіонала Юрій Іванющенко (відомий також як "Юра Єнакієвський").

Про не йдеться в указі голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Іванющенко є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Також пов'язані з ним підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, він підтримує зв'язки з представниками кримінального та бізнес-середовища Росії й після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідував РФ.

"Сьогодні також я підписав укази про нові санкції – кілька пакетів. Проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки із цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, у Європі, але документами, зв'язками й душею вони в Росії", — прокоментував Зеленський у вечірньому зверненні.

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Більше про Іванющенка

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

ВАКС заочно заарештував Іванющенка.

Раніше НАБУ звернулося до президента із закликом запровадити проти Іванющенка санкції. За даними бюро, пов’язані з екснардепом компанії працювали на ТОТ та в Росії, а він сам мав російський паспорт та був причетним до людей, які фінансували збройні формування та окупаційні органи РФ.

Іванющенко є підозрюваним у справі про махінації із землями ринку "Столичний".

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