Офицер спецподразделения Нацгвардии передавал ГРУ РФ информацию о боевых действиях, - СБУ

В Одесской области задержали агента российской военной разведки (ГРУ) - командира группы специального назначения НГУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что офицер передавал россиянам служебную информацию о боевой деятельности своего подразделения на передовой и в тылу врага.

Установлено, что мужчина передавал ГРУ России секретные сведения из закрытой информационной системы Нацгвардии.

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"Для этого он предоставил российским спецслужбистам персональные данные для входа в собственную учетную запись ведомственной интернет-платформы.

Таким образом рашисты надеялись получить удаленный доступ к секретной информации о мерах по планированию, подготовке и проведению боевых операций, а также к алгоритмам управления личным составом спецподразделения", - говорится в сообщении.

СБУ документировала каждый шаг "крота" уже на начальном этапе разведывательной деятельности.

После проведения дополнительных мер по обеспечению режима секретности работы Сил обороны агента задержали по месту его проживания в Одессе.

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"В ходе расследования также было установлено, что фигурант по заказу группировки РФ поджог военный автомобиль в портовом городе, зафиксировав возгорание на камеру мобильного телефона.

По имеющимся оперативным данным, в дальнейшем фигурант должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его "курьеру" для совершения теракта на юге Украины", - сообщили в Службе безопасности.

В ходе обысков у мужчины изъяли смартфон, ноутбук и другие носители информации с доказательствами его работы на военную разведку России.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Офицер находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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