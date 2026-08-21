Офицер спецподразделения Нацгвардии передавал ГРУ РФ информацию о боевых действиях, - СБУ
В Одесской области задержали агента российской военной разведки (ГРУ) - командира группы специального назначения НГУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что офицер передавал россиянам служебную информацию о боевой деятельности своего подразделения на передовой и в тылу врага.
Установлено, что мужчина передавал ГРУ России секретные сведения из закрытой информационной системы Нацгвардии.
"Для этого он предоставил российским спецслужбистам персональные данные для входа в собственную учетную запись ведомственной интернет-платформы.
Таким образом рашисты надеялись получить удаленный доступ к секретной информации о мерах по планированию, подготовке и проведению боевых операций, а также к алгоритмам управления личным составом спецподразделения", - говорится в сообщении.
СБУ документировала каждый шаг "крота" уже на начальном этапе разведывательной деятельности.
После проведения дополнительных мер по обеспечению режима секретности работы Сил обороны агента задержали по месту его проживания в Одессе.
"В ходе расследования также было установлено, что фигурант по заказу группировки РФ поджог военный автомобиль в портовом городе, зафиксировав возгорание на камеру мобильного телефона.
По имеющимся оперативным данным, в дальнейшем фигурант должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его "курьеру" для совершения теракта на юге Украины", - сообщили в Службе безопасности.
В ходе обысков у мужчины изъяли смартфон, ноутбук и другие носители информации с доказательствами его работы на военную разведку России.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Офицер находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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