Офіцер спецпідрозділу Нацгвардії передавав ГРУ РФ інформацію про бойову роботу, - СБУ

На Одещині затримали агента російської воєнної розвідки (ГРУ) - командира групи спеціального призначення НГУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що офіцер передавав росіянам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога.

Встановлено, що чоловік передавав ГРУ Росії таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії.

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"Для цього він надав російським спецслужбістам персональні дані для входу до власного облікового запису відомчої інтернет-платформи.

У такий спосіб рашисти сподівалися отримати віддалений доступ до секретної інформації про заходи з планування, підготовки та здійснення бойових операцій, а також алгоритмів управління особовим складом спецпідрозділу", - йдеться в повідомленні.

СБУ документувала кожен крок "крота" вже на початковому етапі розвідактивності.

Після проведення додаткових заходів щодо забезпечення режиму секретності роботи Сил оборони, агента затримали за місцем його проживання в Одесі.

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"Під час розслідування також було встановлено, що фігурант на замовлення гру рф підпалив військове авто у портовому місті з відеофіксацією загоряння на телефонну камеру.

За наявними оперативними даними, у подальшому фігурант мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його "кур’єру" для здійснення теракту на півдні України", - розповіли у Службі безпеки.

Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон, ноутбук та інші носії інформації з доказами його роботи на воєнну розвідку Росії.

Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді. Офіцер перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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