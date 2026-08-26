Елена Белая и ее 4-летняя дочь Жанна погибли в результате удара РФ по Чернигову. ФОТО
В результате утренней атаки на Чернигов погибли ассистентка фармацевта Елена Белая и ее 4-летняя дочь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу в Facebook "Улюблений Чернігів".
Жертвы вражеской атаки
Как отмечается, трагедия произошла из-за попадания в частный жилой дом.
"Елена Белая работала в аптеке "Бажаємо здоров'я" на проспекте Мира. Вместе с ней оборвалась жизнь еt маленькой дочери Жанны", - говорится в сообщении.
Старшая 14-летняя дочь сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.
Коллеги вспоминают Елену как отзывчивого и светлого человека, профессионала своего дела.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Чернигову: погибли 4-летняя девочка и ее мама. Ребенок ранен.
- 26 августа в Чернигове объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки.
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