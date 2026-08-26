Елена Белая и ее 4-летняя дочь Жанна погибли в результате удара РФ по Чернигову. ФОТО

В результате утренней атаки на Чернигов погибли ассистентка фармацевта Елена Белая и ее 4-летняя дочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу в Facebook "Улюблений Чернігів".

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Жертвы вражеской атаки

Как отмечается, трагедия произошла из-за попадания в частный жилой дом.

"Елена Белая работала в аптеке "Бажаємо здоров'я" на проспекте Мира. Вместе с ней оборвалась жизнь еt маленькой дочери Жанны", - говорится в сообщении.

Старшая 14-летняя дочь сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

Коллеги вспоминают Елену как отзывчивого и светлого человека, профессионала своего дела.

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