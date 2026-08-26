Олена Біла та її 4-річна донька Жанна загинули внаслідок удару РФ по Чернігову. ФОТО
Внаслідок ранкової атаки на Чернігів загинула асистентка фармацевта Олена Біла та її 4-річна донька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-спільноту "Улюблений Чернігів".
Жертви ворожої атаки
Як зазначається, трагедія сталася через влучання у приватний житловий будинок.
"Олена Біла працювала в аптеці "Бажаємо здоров'я" на проспекті Миру. Разом із нею обірвалося життя її маленької доньки Жанни", - йдеться у повідомленні.
Старша 14-річна донька наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.
Колеги згадують Олену як чуйну та світлу людину, професіонала своєї справи.
Що передувало?
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