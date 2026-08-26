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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Олена Біла та її 4-річна донька Жанна загинули внаслідок удару РФ по Чернігову. ФОТО

Внаслідок ранкової атаки на Чернігів загинула асистентка фармацевта Олена Біла та її 4-річна донька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-спільноту "Улюблений Чернігів".

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Олена Біла та її донька загинули в Чернігові

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Жертви ворожої атаки

Як зазначається, трагедія сталася через влучання у приватний житловий будинок.

"Олена Біла працювала в аптеці "Бажаємо здоров'я" на проспекті Миру. Разом із нею обірвалося життя її маленької доньки Жанни", - йдеться у повідомленні.

Старша 14-річна донька наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Колеги згадують Олену як чуйну та світлу людину, професіонала своєї справи.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Чернігову: загинула 4-річна дівчинка та її мама. Поранено дитину.
  • 26 серпня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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обстріл (36349) Чернігів (854) жертви (2081) Чернігівська область (1430) Чернігівський район (228)
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