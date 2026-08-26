Более 1,6 тысячи участников войны против Украины выдвинули на выборы в России: Кремль формирует из них "новую элиту"
В России на выборы различных уровней выдвинули 1641 участника войны против Украины. Почти 200 из них претендуют на места в Госдуме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре изучения оккупации.
Почти 200 участников войны хотят попасть в Госдуму
По данным председателя российского Центризбиркома Эллы Памфиловой, около 1500 участников войны выдвинули политические партии. Еще 141 человек баллотируется по самовыдвижению.
При этом речь идет именно о выдвинутых кандидатах, а не о тех, кого уже официально зарегистрировали для участия в выборах.
На выборы в Госдуму выдвинули 199 участников войны против Украины. Из них 186 представляют партии, ещё 13 являются самовыдвиженцами. По состоянию на 26 августа российская ЦИК подтвердила регистрацию 186 кандидатов от партий.
Участников войны превращают в кадровый резерв
В Центре изучения оккупации отмечают, что Кремль последовательно продвигает участников войны в органы власти, формируя из них так называемую "новую элиту".
Для этого в России запустили программу "Время героев". Ее участников готовят к работе в государственных структурах, администрациях и госкомпаниях. По официальным российским данным, только из первого набора программы 42 человека уже получили соответствующие должности.
Таким образом, участие в войне против Украины фактически становится для российских военных одним из путей к политической и чиновничьей карьере.
"Вместо полноценной реабилитации и проверки кандидатов Кремль превращает участие в войне в политический диплом", - отмечают в Центре.
Более 900 приговоров касаются насильственных преступлений
В Центре обратили внимание и на преступления, которые совершают российские военные после возвращения с фронта.
По приведенным им подсчетам "Новой газеты Европа", в российских судебных базах обнаружили около 8 тысяч приговоров, в которых фигурируют участники войны против Украины. Более 900 из этих дел касаются насильственных преступлений.
Отдельное расследование "Верстки" и Die Welt насчитало более тысячи погибших и пострадавших в результате действий российских военных, вернувшихся с войны.
В Центре изучения оккупации считают, что Кремль не просто вознаграждает лояльных участников войны должностями, а превращает их в политический кадровый резерв. В результате причастность к российской агрессии против Украины становится карьерным преимуществом для продвижения во власть.
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