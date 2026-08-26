Более 1,6 тысячи участников войны против Украины выдвинули на выборы в России: Кремль формирует из них "новую элиту"

В России на выборы различных уровней выдвинули 1641 участника войны против Украины. Почти 200 из них претендуют на места в Госдуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре изучения оккупации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почти 200 участников войны хотят попасть в Госдуму

По данным председателя российского Центризбиркома Эллы Памфиловой, около 1500 участников войны выдвинули политические партии. Еще 141 человек баллотируется по самовыдвижению.

При этом речь идет именно о выдвинутых кандидатах, а не о тех, кого уже официально зарегистрировали для участия в выборах.

На выборы в Госдуму выдвинули 199 участников войны против Украины. Из них 186 представляют партии, ещё 13 являются самовыдвиженцами. По состоянию на 26 августа российская ЦИК подтвердила регистрацию 186 кандидатов от партий.

Читайте: Россия создала два округа на оккупированной Луганщине для выборов в Госдуму

Участников войны превращают в кадровый резерв

В Центре изучения оккупации отмечают, что Кремль последовательно продвигает участников войны в органы власти, формируя из них так называемую "новую элиту".

Для этого в России запустили программу "Время героев". Ее участников готовят к работе в государственных структурах, администрациях и госкомпаниях. По официальным российским данным, только из первого набора программы 42 человека уже получили соответствующие должности.

Таким образом, участие в войне против Украины фактически становится для российских военных одним из путей к политической и чиновничьей карьере.

"Вместо полноценной реабилитации и проверки кандидатов Кремль превращает участие в войне в политический диплом", - отмечают в Центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержания у Верховного суда РФ: в Москве разгоняют протест из-за снятия партии "Яблоко" с выборов. ВИДЕО

Более 900 приговоров касаются насильственных преступлений

В Центре обратили внимание и на преступления, которые совершают российские военные после возвращения с фронта.

По приведенным им подсчетам "Новой газеты Европа", в российских судебных базах обнаружили около 8 тысяч приговоров, в которых фигурируют участники войны против Украины. Более 900 из этих дел касаются насильственных преступлений.

Отдельное расследование "Верстки" и Die Welt насчитало более тысячи погибших и пострадавших в результате действий российских военных, вернувшихся с войны.

В Центре изучения оккупации считают, что Кремль не просто вознаграждает лояльных участников войны должностями, а превращает их в политический кадровый резерв. В результате причастность к российской агрессии против Украины становится карьерным преимуществом для продвижения во власть.

Читайте также: В Кремле боятся не санкций, а выборов: СЗР заявила о падении поддержки войны среди россиян