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Новости Выборы в РФ
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Более 1,6 тысячи участников войны против Украины выдвинули на выборы в России: Кремль формирует из них "новую элиту"

Более 1,6 тысячи участников войны против Украины выдвинуты на выборы в РФ

В России на выборы различных уровней выдвинули 1641 участника войны против Украины. Почти 200 из них претендуют на места в Госдуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре изучения оккупации.

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Почти 200 участников войны хотят попасть в Госдуму

По данным председателя российского Центризбиркома Эллы Памфиловой, около 1500 участников войны выдвинули политические партии. Еще 141 человек баллотируется по самовыдвижению.

При этом речь идет именно о выдвинутых кандидатах, а не о тех, кого уже официально зарегистрировали для участия в выборах.

На выборы в Госдуму выдвинули 199 участников войны против Украины. Из них 186 представляют партии, ещё 13 являются самовыдвиженцами. По состоянию на 26 августа российская ЦИК подтвердила регистрацию 186 кандидатов от партий.

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Участников войны превращают в кадровый резерв

В Центре изучения оккупации отмечают, что Кремль последовательно продвигает участников войны в органы власти, формируя из них так называемую "новую элиту".

Для этого в России запустили программу "Время героев". Ее участников готовят к работе в государственных структурах, администрациях и госкомпаниях. По официальным российским данным, только из первого набора программы 42 человека уже получили соответствующие должности.

Таким образом, участие в войне против Украины фактически становится для российских военных одним из путей к политической и чиновничьей карьере.

"Вместо полноценной реабилитации и проверки кандидатов Кремль превращает участие в войне в политический диплом", - отмечают в Центре.

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Более 900 приговоров касаются насильственных преступлений

В Центре обратили внимание и на преступления, которые совершают российские военные после возвращения с фронта.

По приведенным им подсчетам "Новой газеты Европа", в российских судебных базах обнаружили около 8 тысяч приговоров, в которых фигурируют участники войны против Украины. Более 900 из этих дел касаются насильственных преступлений.

Отдельное расследование "Верстки" и Die Welt насчитало более тысячи погибших и пострадавших в результате действий российских военных, вернувшихся с войны.

В Центре изучения оккупации считают, что Кремль не просто вознаграждает лояльных участников войны должностями, а превращает их в политический кадровый резерв. В результате причастность к российской агрессии против Украины становится карьерным преимуществом для продвижения во власть.

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армия РФ (24044) выборы (24343) кремль (775)
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Топ комментарии
+4
усім їм роздати зброю ножі, мачете, нехай там визволяють когось
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26.08.2026 15:15 Ответить
+1
Все вірно. Їбанутой русньой мають керувати вбивці/насильники/мародери
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26.08.2026 15:19 Ответить
+1
Уявляєте цей жах - країною керуватимуть відбиті вояки, які дивляться на цивільних як на гімно. Кошмар...
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26.08.2026 15:21 Ответить

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