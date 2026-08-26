Понад 1,6 тисячі учасників війни проти України висунули на вибори в Росії: Кремль формує з них "нову еліту"

У Росії на вибори різних рівнів висунули 1641 учасника війни проти України. Майже 200 із них претендують на місця у Держдумі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центрі вивчення окупації.

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Майже 200 учасників війни хочуть потрапити до Держдуми

За даними голови російського Центрвиборчкому Елли Памфілової, близько 1500 учасників війни висунули політичні партії. Ще 141 особа балотується шляхом самовисування.

При цьому йдеться саме про висунутих кандидатів, а не про тих, кого вже офіційно зареєстрували для участі у виборах.

На вибори до Держдуми висунули 199 учасників війни проти України. З них 186 представляють партії, ще 13 є самовисуванцями. Станом на 26 серпня російський ЦВК підтвердив реєстрацію 186 кандидатів від партій.

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Учасників війни перетворюють на кадровий резерв

У Центрі вивчення окупації зазначають, що Кремль послідовно просуває учасників війни до органів влади, формуючи з них так звану "нову еліту".

Для цього в Росії запустили програму "Час героїв". Її учасників готують до роботи в державних структурах, адміністраціях та держкомпаніях. За офіційними російськими даними, лише з першого набору програми 42 людини вже отримали відповідні посади.

Таким чином участь у війні проти України фактично стає для російських військових одним зі шляхів до політичної та чиновницької кар'єри.

"Замість повноцінної реабілітації та перевірки кандидатів Кремль робить участь у війні політичним дипломом", – наголошують у Центрі.

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Понад 900 вироків стосуються насильницьких злочинів

У Центрі звернули увагу й на злочини, які скоюють російські військові після повернення з фронту.

За наведеними ним підрахунками "Нової газети Європа", у російських судових базах виявили близько 8 тисяч вироків, у яких фігурують учасники війни проти України. Понад 900 із цих справ стосуються насильницьких злочинів.

Окреме розслідування "Верстки" та Die Welt нарахувало понад тисячу загиблих і постраждалих унаслідок дій російських військових, які повернулися з війни.

У Центрі вивчення окупації вважають, що Кремль не просто винагороджує лояльних учасників війни посадами, а перетворює їх на політичний кадровий резерв. У результаті причетність до російської агресії проти України стає кар'єрною перевагою для просування у владу.

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