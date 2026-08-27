Наводнение в Непале: продолжаются поиски 55 пропавших украинцев, - МИД

В результате масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 1100 человек, в том числе 55 граждан Украины. Поисково-спасательные операции продолжаются, украинские дипломаты координируют поиски совместно с местными службами и родственниками пропавших.

Об этом заявили в МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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Подробности

По состоянию на 10:30 по киевскому времени без вести пропавшими считаются более 1100 человек — свыше 400 местных жителей и более 700 туристов из почти 30 стран мира. Среди них — 55 граждан Украины.

В МИД пояснили, что речь идет о двух туристических группах из 47 и 7 украинцев, а также об одной гражданке Украины в составе иностранной туристической группы.

По данным местных властей, в общей сложности в зоне стихийного бедствия погибло не менее 165 человек. Информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших нет.

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Продолжаются поисково-спасательные операции. Доступ ко многим районам стихийного бедствия затруднен из-за погодных условий. Местные компетентные органы предупреждают о возможности повторных наводнений и оползней, говорится также в сообщении.

Украинские дипломаты находятся на постоянной связи с компетентными органами и службами, осуществляющими поисковые операции, родственниками пропавших без вести, а также с иностранными дипломатами в странах пребывания для координации международных усилий по поиску туристических групп.

Власти получили от украинских дипломатических представительств полную информацию обо всех украинцах, с которыми не удается установить связь. Поиски продолжаются.

"МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают отслеживать ситуацию и держат дело об исчезновении 55 граждан Украины под особым контролем", — сообщили в МИД.

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Что предшествовало?

Ранее туристическая полиция Непала сообщила, что в результате наводнения на границе Непала и Тибета без вести пропавшими считаются 53 гражданина Украины.

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