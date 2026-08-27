Повінь у Непалі: тривають пошуки 55 зниклих українців, - МЗС

Унаслідок масштабної повені в Непалі безвісти зникли понад 1100 людей, серед них - 55 громадян України. Пошуково-рятувальні операції тривають, українські дипломати координують пошуки з місцевими службами та родичами зниклих.

Про це заявили у МЗС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Подробиці

Станом на 10:30 за Києвом, безвісти зниклими вважаються понад 1100 людей - понад 400 місцевих жителів та понад 700 туристів із майже 30 країн світу. Серед них - 55 громадян України.

У МЗС пояснили, що йдеться про дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одну громадянку України в складі іноземної туристичної групи.

За даними місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. Інформації про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих немає.

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Тривають пошуково-рятувальні операції. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві компетентні органи попереджають про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту, йдеться також у повідомленні.

Українські дипломати перебувають на постійному звʼязку з компетентними органами та службами, які здійснюють пошукові операції, родичами зниклих безвісти, а також з іноземними дипломатами в країнах перебування задля координації міжнародних зусиль з пошуку туристичних груп.

Влада отримала від українських дипустанов повну інформацію про усіх українців, з якими не вдається встановити звʼязок. Пошуки тривають.

"МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 55 громадян України на особливому контролі", - розповіли у МЗС.

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Що передувало?

Раніше туристична поліція Непалу повідомила, що внаслідок повені на кордоні Непалу та Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадян України.

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