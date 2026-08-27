РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13046 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
722 2

Ракеты поразили основной и запасной командные пункты противника в районе Донецка, - Генштаб

Поражены командные пункты РФ в районе Донецка

26 августа и в ночь на 27 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что было поражено

  • Так, в районе города Донецка ракетами воздушного базирования поражены основной и запасной командные пункты российских оккупантов.
  • Также в районе Чонгара Херсонской области другими средствами поражены ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БПЛА в Оленевке на временно оккупированной территории украинского Крыма.
  • Кроме того, были поражены районы сосредоточения живой силы оккупантов в районах Новопетровки Запорожской области и Восходе (ВОТ АР Крым).

Читайте: В оккупированном Донецке могли нанести удар по командному пункту 51-й армии РФ во время совещания, - Андрющенко

Отмечается, что степень нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Уточненные результаты поражений

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа 2026 года в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ подтверждены повреждения технологической установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и участка трубопровода.

В Генштабе отмечают, что работа по ключевым объектам противника продолжается.

Читайте: Поражены вражеская РЛС "Каста", учебный центр БПЛА, ремонтная база и склады в оккупированном Крыму и в Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (8660) Донецьк (6300) Донецкая область (13079) Донецкий район (77)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 