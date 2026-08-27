Ракеты поразили основной и запасной командные пункты противника в районе Донецка, - Генштаб

26 августа и в ночь на 27 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что было поражено

Так, в районе города Донецка ракетами воздушного базирования поражены основной и запасной командные пункты российских оккупантов.

Также в районе Чонгара Херсонской области другими средствами поражены ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БПЛА в Оленевке на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Кроме того, были поражены районы сосредоточения живой силы оккупантов в районах Новопетровки Запорожской области и Восходе (ВОТ АР Крым).

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Отмечается, что степень нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Уточненные результаты поражений

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа 2026 года в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ подтверждены повреждения технологической установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и участка трубопровода.

В Генштабе отмечают, что работа по ключевым объектам противника продолжается.

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