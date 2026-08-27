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Ракеты поразили основной и запасной командные пункты противника в районе Донецка, - Генштаб
26 августа и в ночь на 27 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что было поражено
- Так, в районе города Донецка ракетами воздушного базирования поражены основной и запасной командные пункты российских оккупантов.
- Также в районе Чонгара Херсонской области другими средствами поражены ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БПЛА в Оленевке на временно оккупированной территории украинского Крыма.
- Кроме того, были поражены районы сосредоточения живой силы оккупантов в районах Новопетровки Запорожской области и Восходе (ВОТ АР Крым).
Отмечается, что степень нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
Уточненные результаты поражений
По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа 2026 года в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ подтверждены повреждения технологической установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и участка трубопровода.
В Генштабе отмечают, что работа по ключевым объектам противника продолжается.
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