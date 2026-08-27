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Ракетами уражено основний і запасний командні пункти противника у районі Донецька, - Генштаб

Уражено командні пункти РФ у районі Донецька

26 серпня та в ніч на 27 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що було уражено

  • Так, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.
  • Також, у районі Чонгара Херсонської області, іншими засобами, уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на ТОТ українського Криму.
  • Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (ТОТ АР Крим).

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Зазначається, що ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Уточнені результати уражень

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня 2026 року внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афипский" в Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

У Генштабі наголошують, що робота по ключових об'єктах противника триває.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8940) Донецьк (871) Донецька область (11726) Донецький район (78)
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