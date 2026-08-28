В Госфинмониторинге под руководством Пронина незаконно содействовали предоставлению отсрочки от мобилизации, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В Госфинмониторинге, возможно, организовали схему незаконного предоставления отсрочек от мобилизации для военнообязанных сотрудников. Речь идет о более чем 70 случаях нарушений.

Об этом пишет ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В декабре 2025 года НАБУ проводило расследование в отношении главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина по новым эпизодам уклонения от мобилизации.

"В частности, НАБУ включило информацию нашего издания об организации Прониным в Госфинмониторинге схемы уклонения людей от мобилизации в уголовное производство № 52025000000000498 от 03.09.2025, которое расследуют детективы Бюро. Оно касается присвоения должностными лицами Полтавской областной администрации средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений", — пишет издание.

В то же время, по данным ZN.ua, в Госфинмониторинге реализуется схема уклонения от призыва на военную службу военнообязанных работников, и она отличается от той схемы, которая существовала во времена руководства Пронина в Полтавской ОГА (компании, участвовавшие в строительстве фортификационных сооружений, получали от ОГА статус "критичности", деньги на работы списывались на совершенно других людей, а работники "критически важных" субъектов, в свою очередь, получали отсрочку и освобождались от призыва на военную службу).

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Схема

Авторы отмечают, что начиная с 2025 года Госфинмониторинг создавал и по собственной инициативе направлял в ТЦК и СП фиктивные документы (справки, подтверждающие право на отсрочку), на основании которых военнообязанным сотрудникам этого государственного органа предоставлялись отсрочки от призыва на военную службу без имеющихся на то оснований.

Так, известно о более чем 70 случаях злоупотреблений и нарушений Госфинмониторингом Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период (постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560).

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"Согласно закону, ответственность за организацию мобилизационной подготовки и состояние мобилизационной готовности органов государственной власти возлагается на их руководителей, а значит, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин лично отвечает за содеянное.

В то же время статьей 336 Уголовного кодекса Украины установлена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Эксперты отмечают, что эта статья непосредственно касается и должностных лиц органов государственной власти, если их действия способствовали уклонению работников от мобилизации", — говорится в материале.

Источники в Минобороны заявили, что ТЦК и СП уже начали аннулировать незаконные отсрочки, а 31 августа 2026 года при координации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины состоится проверка состояния воинского учета в Госфинмониторинге.

Издание проинформировало об этом премьер-министра Корецкого и министра обороны Хмару.

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