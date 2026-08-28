У Держфінмоні під керівництвом Проніна незаконно сприяли наданню відстрочки від мобілізації, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

У Держфінмоніторингу могли організувати схему незаконного надання відстрочок від мобілізації для військовозобов’язаних працівників. Йдеться про понад 70 випадків порушень.

Про це пише ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У грудні 2025 року НАБУ проводило розслідування щодо голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна за новими епізодами з ухилення від мобілізації.

"Зокрема, НАБУ долучило інформацію нашого видання щодо організації Проніним в Держфінмоніторингу схеми ухилення людей від мобілізації до кримінального провадження № 52025000000000498 від 03.09.2025, яке розслідують детективи Бюро. Воно стосується заволодіння службовими особами Полтавської обласної адміністрації грошима, які були виділені на будівництво фортифікаційних споруд", - пише видання.

Водночас, за даними ZN.ua, у Держфінмоніторингу реалізується схема ухилення від призову на військову службу військовозобов’язаних працівників, і вона відрізняється від тієї схеми, яка існувала за часів керівництва Проніна в Полтавській ОВА (компанії, що долучалися до будівництва фортифікацій отримували від ОВА статус "критичності", гроші на роботи списувались на зовсім інших людей, а працівники "критичних" суб’єктів, зі свого боку, отримували бронювання та звільнялись від призову на військову службу).

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Схема

Автори зазначають, що починаючи із 2025 року Держфінмоніторинг створював та ініціативно направляв до ТЦК та СП фіктивні документи (довідки, що підтверджують право на відстрочку), на підставі яких військовозобов’язаним працівникам цього державного органу надавались відстрочки від призову на військову службу, без наявних на те підстав.

Так, відомо про понад 70 випадків зловживань та порушень Держфінмоніторингом Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560).

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"Згідно із законом, відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади покладається на їх керівників, а отже голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін персонально відповідає за вчинене.

Водночас статтею 336 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Експерти зазначають, що ця стаття безпосередньо стосується і посадових осіб органів державної влади, якщо їх дії сприяли ухиленню працівників від мобілізації", - йдеться в матеріалі.

Джерела у Міноброни заявили, що ТЦК та СП вже почали анульовувати незаконні відстрочки, а 31 серпня 2026 року за координації Генерального штабу Збройних Сил України відбудеться перевірка стану військового обліку в Держфінмоніторингу.

Видання поінформувало про це прем'єр-міністра Корецького та міністра оборони Хмару.

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