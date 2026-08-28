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Новости Выборы во время войны
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Выборы во время войны несут в себе серьезную угрозу, — Буданов

Буданов о выборах во время войны

Проведение выборов в Украине во время войны сопряжено с серьезной угрозой и может поставить под сомнение их результаты.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

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Серьезная угроза

"Выборы во время войны, помимо технических проблем, несут в себе серьезную угрозу… Выборы во время войны, в принципе, ставят под определенный вопрос их результаты", — отметил Буданов.

Он отметил, что не все смогут нормально проголосовать, и возникнут вопросы: кто-то проголосовал, а кто-то не смог, сколько тех, кто не смог, и т. д.

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Нужно завершить войну

По словам главы ОП, это создает почву "в условиях не совсем единого общества, чтобы, например, отдельно взятый регион просто мог сказать: "извините, мы за Украину, но все это мы не признаем, и пока все не наладится, мы будем автономией". Он подчеркнул, что это "путь к расколу государства".

Буданов добавил, что "нужно всем сплотиться" и завершить войну, а "после этого приступим ко всем процессам".

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
  • В Офисе президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов "во время такой войны" — это большие риски, которые могут привести к расколу Украины.

Автор: 

Буданов Кирилл (638) выборы (24346)
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Топ комментарии
+17
Загроза це твої корупційні діяння в ОПі. Служить потрібно не диктатору, а Україні. Але ти, зрадивши Червінського, обрав свій шлях.
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28.08.2026 18:20 Ответить
+15
Попала Україна - хер злодіїв збудешся
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28.08.2026 18:16 Ответить
+11
а корупція?
"Хай суд скаже"?
показать весь комментарий
28.08.2026 18:18 Ответить

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