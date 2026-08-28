Выборы во время войны несут в себе серьезную угрозу, — Буданов

Проведение выборов в Украине во время войны сопряжено с серьезной угрозой и может поставить под сомнение их результаты.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

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Серьезная угроза

"Выборы во время войны, помимо технических проблем, несут в себе серьезную угрозу… Выборы во время войны, в принципе, ставят под определенный вопрос их результаты", — отметил Буданов.

Он отметил, что не все смогут нормально проголосовать, и возникнут вопросы: кто-то проголосовал, а кто-то не смог, сколько тех, кто не смог, и т. д.

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Нужно завершить войну

По словам главы ОП, это создает почву "в условиях не совсем единого общества, чтобы, например, отдельно взятый регион просто мог сказать: "извините, мы за Украину, но все это мы не признаем, и пока все не наладится, мы будем автономией". Он подчеркнул, что это "путь к расколу государства".

Буданов добавил, что "нужно всем сплотиться" и завершить войну, а "после этого приступим ко всем процессам".

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