Выборы во время войны несут в себе серьезную угрозу, — Буданов
Проведение выборов в Украине во время войны сопряжено с серьезной угрозой и может поставить под сомнение их результаты.
Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Серьезная угроза
"Выборы во время войны, помимо технических проблем, несут в себе серьезную угрозу… Выборы во время войны, в принципе, ставят под определенный вопрос их результаты", — отметил Буданов.
Он отметил, что не все смогут нормально проголосовать, и возникнут вопросы: кто-то проголосовал, а кто-то не смог, сколько тех, кто не смог, и т. д.
Нужно завершить войну
По словам главы ОП, это создает почву "в условиях не совсем единого общества, чтобы, например, отдельно взятый регион просто мог сказать: "извините, мы за Украину, но все это мы не признаем, и пока все не наладится, мы будем автономией". Он подчеркнул, что это "путь к расколу государства".
Буданов добавил, что "нужно всем сплотиться" и завершить войну, а "после этого приступим ко всем процессам".
Что этому предшествовало?
- Напомним, 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
- В Офисе президента идею бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы во время войны назвали "полным отсутствием реализма".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов "во время такой войны" — это большие риски, которые могут привести к расколу Украины.
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