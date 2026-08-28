Вибори під час війни несуть за собою серйозну загрозу, - Буданов

Проведення виборів в Україні під час війни несе за собою серйозну загрозу і може поставити під питання їхні результати.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

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Серйозна загроза

"Вибори під час війни, окрім технічних проблем, несуть за собою серйозну загрозу… Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати", - зазначив Буданов.

Він зауважив, що всі не зможуть нормально проголосувати, і починуться питання: хтось проголосував, а хтось не зміг, скільки тих, хто не зміг тощо.

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Потрібно завершити війну

За словами керівника ОП, це дає підґрунтя "при не зовсім об'єднаному суспільстві, щоб наприклад окремо взятий регіон просто міг сказати: "вибачте, ми за Україну, але оте все ми не визнаємо, і поки все не налагодиться, ми будемо автономією". Він наголосив, що це "шлях на розрив держави".

Буданов додав, що "треба всім згуртуватись" і завершити війну, а "після цього йдемо в усі процеси".

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