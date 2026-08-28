Вибори під час війни несуть за собою серйозну загрозу, - Буданов
Проведення виборів в Україні під час війни несе за собою серйозну загрозу і може поставити під питання їхні результати.
Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Серйозна загроза
"Вибори під час війни, окрім технічних проблем, несуть за собою серйозну загрозу… Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати", - зазначив Буданов.
Він зауважив, що всі не зможуть нормально проголосувати, і починуться питання: хтось проголосував, а хтось не зміг, скільки тих, хто не зміг тощо.
Потрібно завершити війну
За словами керівника ОП, це дає підґрунтя "при не зовсім об'єднаному суспільстві, щоб наприклад окремо взятий регіон просто міг сказати: "вибачте, ми за Україну, але оте все ми не визнаємо, і поки все не налагодиться, ми будемо автономією". Він наголосив, що це "шлях на розрив держави".
Буданов додав, що "треба всім згуртуватись" і завершити війну, а "після цього йдемо в усі процеси".
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.
- В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів "у час такої війни" - це великі ризики, які можуть призвести до розколу України.
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Бо реальну загрозу несуть оці приходжани сінагог і рпц
Не тільки морди тупі, а ще і дуже красти чуже *******