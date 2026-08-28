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Новини Вибори під час війни
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Вибори під час війни несуть за собою серйозну загрозу, - Буданов

Буданов про вибори під час війни

Проведення виборів в Україні під час війни несе за собою серйозну загрозу і може поставити під питання їхні результати.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

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Серйозна загроза

"Вибори під час війни, окрім технічних проблем, несуть за собою серйозну загрозу… Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати", - зазначив Буданов.

Він зауважив, що всі не зможуть нормально проголосувати, і починуться питання: хтось проголосував, а хтось не зміг, скільки тих, хто не зміг тощо.

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Потрібно завершити війну

За словами керівника ОП, це дає підґрунтя "при не зовсім об'єднаному суспільстві, щоб наприклад окремо взятий регіон просто міг сказати: "вибачте, ми за Україну, але оте все ми не визнаємо, і поки все не налагодиться, ми будемо автономією". Він наголосив, що це "шлях на розрив держави".

Буданов додав, що "треба всім згуртуватись" і завершити війну, а "після цього йдемо в усі процеси".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.
  • В Офісі Президента ідею колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори під час війни назвали "повною відсутністю реалізму".
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів "у час такої війни" - це великі ризики, які можуть призвести до розколу України.

Автор: 

Буданов Кирило (668) вибори (6187)
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Топ коментарі
+16
Загроза це твої корупційні діяння в ОПі. Служить потрібно не диктатору, а Україні. Але ти, зрадивши Червінського, обрав свій шлях.
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28.08.2026 18:20 Відповісти
+14
Попала Україна - хер злодіїв збудешся
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28.08.2026 18:16 Відповісти
+11
В И Б О Р И
Бо реальну загрозу несуть оці приходжани сінагог і рпц
Не тільки морди тупі, а ще і дуже красти чуже *******
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28.08.2026 18:23 Відповісти

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