Вымогательство откатов при ремонте дорог в Полтавской области: НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях
Антикоррупционные органы сообщили о новых подозрениях по делу о коррупции при ремонте дорог в Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о бывшем заместителе председателя Полтавского областного совета, депутате и должностном лице Полтавского городского совета, а также о двух представителях подрядных компаний.
"По данным следствия, должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с бывшим заместителем председателя областного совета и двумя депутатами городского совета наладили систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков.
Чиновники вымогали у компаний откат в размере 10% от суммы договоров на обслуживание и текущий ремонт местных дорог. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет более 29,9 млн грн", — говорится в сообщении.
В июне 2026 года было сообщено о подозрении депутату и должностному лицу Полтавского горсовета, а также двум представителям подрядных компаний.
В деле число подозреваемых теперь составляет 9 человек.
В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Что предшествовало?
11 июня сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику из фракции "Слуга народа" с альтернативой в виде залога в размере 33 млн грн.
Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков — ООО "Трансдорком" от представителя Прядко и Тузенко — ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7 706 040 гривен.
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