Вымогательство откатов при ремонте дорог в Полтавской области: НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях

Антикоррупционные органы сообщили о новых подозрениях по делу о коррупции при ремонте дорог в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Речь идет о бывшем заместителе председателя Полтавского областного совета, депутате и должностном лице Полтавского городского совета, а также о двух представителях подрядных компаний.

"По данным следствия, должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с бывшим заместителем председателя областного совета и двумя депутатами городского совета наладили систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков.

Чиновники вымогали у компаний откат в размере 10% от суммы договоров на обслуживание и текущий ремонт местных дорог. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет более 29,9 млн грн", — говорится в сообщении.

В июне 2026 года было сообщено о подозрении депутату и должностному лицу Полтавского горсовета, а также двум представителям подрядных компаний.

В деле число подозреваемых теперь составляет 9 человек.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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Что предшествовало?

11 июня сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику из фракции "Слуга народа" с альтернативой в виде залога в размере 33 млн грн.

Бражнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды от подрядчиков — ООО "Трансдорком" от представителя Прядко и Тузенко — ООО "ДРСУ Полтава". Речь идет о сумме 7 706 040 гривен.

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