Вимагання відкатів на ремонті доріг у Полтавській області: НАБУ та САП повідомили про нові підозри

Антикорупційні органи повідомили про нові підозри у справі про корупцію під час ремонту доріг у Полтавській області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата і посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній.

"За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради налагодили систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників.

Посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У червні 2026 року було повідомлено про підозру депутату і посадовцю Полтавської міськради та двом представникам підрядних компаній.

У справі кількість підозрюваних становить тепер 9 осіб.

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

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Що передувало?

11 червня повідомлялось, що ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави.

Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.

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