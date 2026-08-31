Вимагання відкатів на ремонті доріг у Полтавській області: НАБУ та САП повідомили про нові підозри
Антикорупційні органи повідомили про нові підозри у справі про корупцію під час ремонту доріг у Полтавській області.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата і посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній.
"За даними слідства, службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради налагодили систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників.
Посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У червні 2026 року було повідомлено про підозру депутату і посадовцю Полтавської міськради та двом представникам підрядних компаній.
У справі кількість підозрюваних становить тепер 9 осіб.
Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину.
Що передувало?
11 червня повідомлялось, що ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику від фракції "Слуга народу" з альтернативою 33 млн грн застави.
Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників - ТОВ "Трансдорком" від представника Прядка та Тузенка - ТОВ "ДРСУ Полтава". Йдеться про суму 7 706 040 гривень.
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