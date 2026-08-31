САП планирует запустить "Прокурор+" для защиты военных от давления Ермака через "Адвокат+", — Клименко

Руководитель САП Александр Клименко рассказал об идее создания программы "Прокурор+", призванной защитить военных от возможного давления в связи с программой правовой помощи "Адвокат+", связанной с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Есть вопросы", передает Цензор.НЕТ.

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Повод для идеи

10 августа ВАКС смягчил меру пресечения для Ермака, разрешив ему выезжать за пределы Киева в ряд областей — необходимость этого экс-чиновник обосновывал участием в работе проекта "Адвокат+". Перед принятием решения ВАКС антикоррупционные органы получили 12 писем от командиров воинских частей в поддержку экс-главы ОП.

Клименко отметил, что в САП и НАБУ поступали "довольно похожие письма" от военных — это происходило порционно, по 3–4 письма ежедневно. По его словам, антикоррупционеры понимали, что отправка этих писем была подготовкой к изменению меры пресечения, и назвал саму программу "инструментом отбеливания репутации" Ермака.

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Что такое "Прокурор+"

"Поэтому мы параллельно вынашиваем идею, работаем над ней, чтобы создать "Прокурор+". Чтобы военные, на которых давят, чтобы они обращались в "Адвокат+" или позировали на этих фотографиях с "Адвокат+", могли пожаловаться нам. Мы будем гарантировать полную анонимность и тому подобное", — рассказал глава САП.

Проверялась ли достоверность писем

Что касается того, проверялась ли достоверность изложенного в письмах в поддержку Ермака, Клименко отметил, что это не является предметом расследования правоохранительных органов. В то же время он добавил, что суд имел возможность пригласить военных для дачи пояснений — какая польза от визитов именно Ермака и почему ездит именно бывший глава ОП, а не другие участники "Адвокат+".

"Сколько фотографий с другими адвокатами вы видели в соцсетях? Публикуют только одного человека", — заявил глава САП.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокаты.

Также отмечалось, что Ермаку разрешили ездить в прифронтовые районы после писем от ряда командиров.

Накануне в "Хартии" сообщили о присоединении Ермака к адвокатской программе.

По данным пресс-службы "Хартии", все 8 подразделений корпуса "Хартия" отныне присоединились к программе "Адвокат+". Это, по оценкам Корпуса, означает, что шесть бригад и два полка получат еще более надежный юридический тыл.

Адвокаты инициативы уже приступают к работе с "хартийцами".

Кроме того, в "Хартии" поблагодарили за сотрудничество Национальную ассоциацию адвокатов Украины и профильный комитет под руководством Андрея Ермака.

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