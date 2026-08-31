Ермак до сих пор общается с и.о. главы СБУ Покладом и хотел сфабриковать дело против меня, — руководитель САП Клименко

Несмотря на увольнение, бывший глава Офиса президента и фигурант коррупционных расследований Андрей Ермак сохраняет влияние и продолжает поддерживать контакты с действующими руководителями правоохранительных органов, в частности с временно исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом.

Об этом руководитель САП Александр Клименко заявил в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы", сообщает Цензор.НЕТ.

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О контактах Ермака с руководством СБУ

"И.о. главы Службы безопасности до сих пор с ним общается. Раньше они встречались, несколько раз такие встречи были, они попадали в поле зрения НАБУ, то есть были зафиксированы, поэтому сейчас общаются только по телефону", — рассказал Клименко.

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Давление на силовиков

Руководитель САП также рассказал, что Ермак оказывал давление на силовиков, чтобы сфабриковать уголовное дело лично против него.

"Ермак собирал руководителей правоохранительных органов, ставил перед ними задачи, чтобы они посадили меня в тюрьму по сфальсифицированному делу", — заявил Клименко.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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