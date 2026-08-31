Єрмак досі спілкується з т.в.о. голови СБУ Покладом та хотів сфабрикувати справу проти мене, - керівник САП Клименко

Попри звільнення, колишній керівник Офісу президента та фігурант корупційних розслідувань Андрій Єрмак зберігає вплив та продовжує комунікувати з чинними керівниками правоохоронних органів, зокрема з тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом.

Про це керівник САП Олександр Клименко сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання", інформує Цензор.НЕТ.

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Про контакти Єрмака з керівництвом СБУ

"В.о. голови служби безпеки досі з ним спілкується. Раніше вони зустрічалися, кілька разів такі зустрічі були, вони потрапляли в радари НАБУ, тобто були зафіксовані, тому зараз говорять лише телефоном", — розповів Клименко.

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Тиск на силовиків

Керівник САП також розповів, що Єрмак тиснув на силовиків, аби сфабрикувати кримінальне провадження особисто проти нього.

"Єрмак збирав керівників правоохоронних органів, нарізав їм задачі, щоб вони мене посадили в тюрму по сфальсифікованій справі", — заявив Клименко.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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