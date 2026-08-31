САП планує запустити "Прокурор+" для захисту військових від тиску Єрмака через "Адвокат+", - Клименко

Керівник САП Олександр Клименко розповів про ідею створення програми "Прокурор+", яка має захистити військових від можливого тиску навколо програми правової допомоги "Адвокат+", пов'язаної з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання", передає Цензор.НЕТ.

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Привід для ідеї

10 серпня ВАКС послабив запобіжний захід для Єрмака, дозволивши йому виїжджати за межі Києва до низки областей — необхідність цього ексчиновник обґрунтовував участю в роботі проєкту "Адвокат+". Перед рішенням ВАКС антикорупційні органи отримали 12 листів від командирів військових частин на підтримку ексглави ОП.

Клименко зазначив, що до САП та НАБУ надходили "досить схожі листи" від військових — це відбувалося порційно, по 3-4 листи щодня. За його словами, антикорупціонери розуміли, що надсилання цих листів було підготовкою до зміни запобіжного заходу, і назвав саму програму "інструментом відбілювання репутації" Єрмака.

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Що таке "Прокурор+"

"Тому ми паралельно виношуємо ідею, працюємо над нею, щоб створити "Прокурор+". Щоб військові, на яких тиснуть, аби вони звертались до "Адвокат+" або стояли на цих фотографіях з "Адвокат+", могли поскаржитися нам. Ми будемо гарантувати повну анонімність і тому подібне", — розповів голова САП.

Чи перевіряли достовірність листів

Щодо того, чи перевірялася правдивість викладеного в листах на підтримку Єрмака, Клименко зазначив, що це не є предметом розслідування правоохоронців. Водночас він додав, що суд мав можливість запросити військових для пояснень — яка користь від візитів саме Єрмака та чому їздить саме екскерівник ОП, а не інші учасники "Адвокат+".

"Наскільки багато фотографій з іншими адвокатами ви бачили, що постять? Постять лише одну людину", — заявив голова САП.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати.

Також зазначалося, що Єрмаку дозволили їздити на прифронтові території після листів від низки командирів.

Напередодні у "Хартії" повідомили про приєднання до адвокатської програми Єрмака.

За даними пресслужби "Хартії", усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це, за оцінками Корпусу, означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил.

Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями.

Окрім того, у "Хартії" подякували за співпрацю Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака.

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